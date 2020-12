¿Por qué desconfían de las vacunas china contra el COVID-19?

Descubre por qué algunos no confían en la vacuna china contra el COVID-19. Foto: rtve.es

Las vacunas contra el COVID-19 son la principal arma de la humanidad para detener la pandemia; sin embargo, pocas naciones pueden adquirir grandes de cantidades de estas e incluso, tiene que valorar qué opción de todas las existentes es más económica para su presupuesto, siendo la China, una de ellas, aunque lamentablemente, no se considera por el mundo una de las más confiables, pero ¿por qué?, en La Verdad Noticias ¡te lo decimos!

¿Vacuna China del COVID-19 no es segura?

Cómo sabes, el virus del COVID-19 tuvo origen en China, la razón inicial por la que el mundo no cree que dicho país realmente sea seguro en términos médicos, ya que no logró controlar el esparcimiento de la enfermedad que tras un año desde su primera aparición ha causado millones de muertes alrededor del mundo, pero eso no es todo, también ha tenido escándalos que han manchado su reputación en el sector de las vacunas.

Vacuna contra el COVID-19 de origen chino no tiene la confianza de todos. Foto: dallasnews.com

Sin embargo, China sostiene que su vacuna ha sido usada con éxito en más de 1 millón de inoculaciones de emergencia, y cuenta hasta con 6 candidatos de productores para la vacunación contra el COVID-19, los cuales ya están en la etapa final de sus ensayos, al respecto el gobierno de Chin asegura que, por su capacidad para manufacturar vacunas a gran escala, podría fabricar para el próximo año hasta mil millones de dosis.

Por otro lado, la profesora de la Universidad de Kent de Gran Bretaña, Joy Zhang, dijo al respecto que:

“Queda un interrogante sobre cómo China puede garantizar la entrega de vacunas confiables.”

Y agregó:

“La falta de transparencia de China sobre los datos científicos y un historial problemático con la entrega de vacunas.”

Aunque, no todos los expertos del mundo dudan de la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 hechas por china, un ejemplo de ello es el Jamie Triccas, director de inmunología y enfermedades infecciosas de la facultad de medicina de la Universidad de Sydney, quien dijo:

"Los estudios parecen estar bien hechos".

Sin embargo, no todos creen lo mismo, ejemplo de esto es el exdirector de la Fundación Gates en China, Ray Yip, quien señaló que todos sus amigos chinos locales tienen dieron para comprar sus vacunas contra el COVID-19 y que:

“…ninguno de ellos comprará medicamentos fabricados en China. Así son las cosas.”

Sin embargo, Ray Yip, aseguró ser uno de los pocos a quien no le importa adquirir productos farmacéuticos que hayan sido fabricados por China.

Finalmente, solo queda decir que debido a que los recursos económicos del mundo son igualitarios, muchos países sólo tendrán la opción de comprar vacunas contra el COVID-19 provenientes de China, ¿tú qué opinas al respecto?, ¿te pondrías la vacuna china?

