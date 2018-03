Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- En la actualidad para las empresas es de vital importancia que en su negocio predomine un buen ambiente laboral entre todo el personal colaborador, a raíz de esto se han realizado distintas investigaciones y estudios que muestra que trabajar en casa o en algún lugar que tenga internet tiene varios beneficios a las personas como en salud y en ambiente, con esto te preguntarás ¿por qué deberías trabajar en casa? La respuesta es muy sencilla, pues trabajar en casa puede mejorar la productividad de las personas, y es que en la Ciudad de México, las autoridades pusieron en marcha un programa en el que cuatro mil personas podrán trabajar al menos dos días a la semana desde la comodidad de sus casas.

¿Cuál fue el resultado?

"Trabajar desde casa disminuye el estrés laboral por la distancia que hay entre la vivienda y el lugar del trabajo", dijo la titular de la Secretaría del Trabajo de CDMX, Amalia García.

Trabajo del futuro

Te puede interesar

Como ya lo habíamos mencionado antes el 52 por ciento de estas personas que trabajan desde sus casas han mejorado su productividad en especial esos días en el que estuvieron en sus hogares.El Global Wellness Institute en uno de sus reportes plasmó que el mundo laboral no es precisamente el más saludable debido al estrés al que se somete cualquier trabajador. En el mundo mueren 2.3 millones de personas cada año debido a alguna situación relacionada a sus respectivos trabajos, mientras que un 38 por ciento de los trabajadores padecen de presión excesiva. Y te sorprenderá saber que apenas un 9 por ciento de las personas trabajadores a nivel mundial, si, mundial, laboran dentro de empresas que priorizan su bienestar...El mimo Global Wellness Institute asegura que elestará definido por 10 ejes, entre los que destaca elEstos serán los principales beneficios de trabajar en casa:Estudios han comprobado que la gente que trabaja desde casa lo hace sin tantas distracciones, como platicar con el compañero de al lado, por lo tanto es más productiva.Demasiado tráfico a la hora de irse a trabajar, lo coches no avanzan, tal vez un accidente, lo que sea que se interponga podría ya no ser un obstáculo. Evitar el tráfico y el estrés que provoca permite que los trabajadores inicien sus jornadas laborales sin inconvenientes y, generalmente, más puntuales.En la oficina se utiliza demasiada electricidad, además de que cada día que un trabajador deja su coche en casa, contribuye a la disminución de fuentes de contaminación.Al trabajar desde casa, es más probable que la gente coma en horarios establecidos y se haga tiempo para hacer ejercicio, lo que contribuye a la salud.Estudios han corroborado que los trabajadores que disfrutan de la libertad de trabajar desde casa y cuidar de su bienestar, tienden a permanecer más tiempo en la misma compañía