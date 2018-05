Ir al cine a ver una película y no comer palomitas, es como no haber ido NUNCA al cine.

Ir al cine a ver una película y no comer palomitas, es como no haber ido a ningún lado, porque realmente nos quedamos sin la experiencia completa que representa ir al cine a disfrutar de una buena película, pero alguna vez te has preguntado ¿por qué comemos palomitas en el cine?

Primero hay que saber que las razones por las que seguimos yendo al cine, aún cuando hay miles de opciones y plataformas en internet que nos ayudan a disfrutar las películas en casa, es precisamente la experiencia que representa: la oscuridad, la gran pantalla, el sonido y las palomitas de maíz, ya se de mantequilla, de caramelo, combinadas o por qué no de chile.

Y es que realmente comer palomitas en el cine es todo un éxito, sin importar que las compañías de cine sigan aumentando los precios de este snack delicioso.

¿Por qué comemos palomitas de maíz en el cine?

¿Cuándo comenzaron a comer palomitas en el cine y por qué son la combinación perfecta?

La respuesta a esta pregunta es algo muy cómico, en esta historia se combinaron varios elementos: un invento, una época difícil y la expansión de un formato al resto del mundo.

Primero hay que saber que las máquinas para hacer palomitas, son prácticamente iguales que en 1885, inventadas por un hombre llamado Charles Creators.

Este hombre inventó la máquina-carrito en donde se podían hacer palomitas por medio de un mecanismo a vapor.

En ese momento de la vida, la máquina presentaba muchas ventajas para los vendedores.

Actualmente Creators es una compañía que sigue ofreciendo opciones para hacer las más ricas botanas para toda ocasión, solo que ahora hay mucha variedad en snacks como: hot dogs, nachos, algodones de azúcar, etc.

Máquina para hacer palomitas

¿Cómo se volvieron la combinación perfecta?

Durante lo que fue la Gran Depresión, en 1929, el entretenimiento pasó a un segundo plano por la mala economía, sin embargo el maíz en ese momento era increíblemente barato y su proceso muy sencillo, por lo que las palomitas de maíz comenzaron a volverse popular entre las persona que no tenían para darse un gusto mayor.

Su costo en ese momento iba de los 5 a los 10 centavos en Estados Unidos, lo que significó ser la botana del pueblo.

En la Segunda Guerra Mundial, los dulces y su producción decayeron y los carritos de palomitas tuvieron un mayor impulso en el mercado.

Poco a poco, los carritos de palomitas en el cine se volvieron una costumbre antes de las funciones de cine.

Los dueños de los cines no tardaron en darse cuenta de la popularidad de las palomitas y comenzaron a ofrecer esta rica botana dentro de sus instalaciones.

Las palomitas de maíz son el snack perfecto

Las palomitas vienen de la antigüedad

Las palomitas no surgieron en el cine, se trata de un alimento con una historia milenaria.

El maíz en todos sus derivados provienen de América Central que desde su domesticación se propició su expansión en el mundo y por ello las palomitas de maíz están presentes en muchísimos países.

Y en cada lugar este delicioso snack que podemos disfrutar cada que vamos a ver una película al cine o cuando estamos cómodos en nuestras casas tiene su propio nombre.

Las palomitas en la antigüedad

Nombres de las palomitas de máiz en varios países:

Argentina: pochoclo

Belice: poporocho

Bolivia: pipoca

Brasil: pipoca.

Chile: cabritas, palomitas, palomitas de maíz, popcorn

Colombia: crispetas

Costa Rica: palomitas de maíz o palomitas.

Cuba: rositas de maíz

Ecuador: canguil.

El Salvador: palomitas de maíz, palomitas, alborotos o pop corn

España: palomitas, palometas (Aragón), crispetes (Catalán)

Estados Unidos: popcorn

Filipinas: papkorn (en tagalo)

Guatemala: poporopo

Honduras: palomitas de maíz

México: palomitas de maíz (En todo el país)

Nicaragua: palomitas de maíz

Paraguay: pororó (del guaraní)

Panamá: popcorn, palomitas de maíz, millo

Perú: canchita, palomitas, popcorn

Puerto Rico: popcorn, poscon, pocorn, popcon

República Dominicana: palomitas de maíz, cocalecas, “rosetas”

Uruguay: pop y pororó

Venezuela: cotufas

Ojo: No todas las semillas de maíz sirven para hacer palomitas.

Las diferentes semillas de maíz darán forma a las palomitas

Las palomitas en México

En México el maíz está desde hace más de 10 mil años y las palomitas no son menos antiguas: se tienen registros de palomitas de maíz desde hace 4 mil años.

Historias sobre culturas originales del continente americano se puede encontrar que este alimento estaba presente en la alimentación, fiestas y rituales.

Se tiene registro que el uso de palomitas de maíz en las épocas más antiguas era como adornos y en ofrendas.

Con esto podemos ver que nuestra costumbre de comer palomitas en el cine tiene mucha más historia de la que pensamos.

Las palomitas de maíz tiene su propio día: el 19 de enero y la posibilidad de disfrutar este delicioso alimento no tiene límites, son muchísimas las recetas que existen para preparar las palomitas, tanto dulces o saladas