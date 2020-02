¿Por qué celebramos el Día del amor y la amistad el 14 de febrero?

Muchos aseguran que es pura mercadotecnia, otros que es la ocasión perfecta para hacer algo especial con su pareja, y sin importar a cual de los dos grupos pertenezcas, probablemente tú tampoco te puedes resistir al encanto del 14 de febrero. Por eso, antes de que hagas el plan perfecto, el día de hoy te contamos de dónde viene y a qué se debe esta celebración.

Como cada 14 de febrero (en México), miles de personas y empresas se preparan para festejar el día ‘más romántico’ del año, sin embargo, muchos desconocen de dónde viene y ni se imaginan que es en honor a una sacerdote del siglo III.

Origen del Día de San Valentín

Cuenta la historia que en aquél entonces en Roma los soldados no se podían casar, pues el emperador Claudius Aurelius Marcus Gothicus, consideraba que los solteros eran mejores combatientes, no obstante, San Valentín no estaba de acuerdo con esta idea y se convirtió en sacerdote para casar a los soldados romanos en secreto.

Si bien aquella hazaña le duró unos cuantos años, pronto el emperador se enteró, así que terminó siendo encarcelado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero del año 270.

No obstante, antes de morir, un oficial llamado Asterius lo obligó a curar a su hija que no podía ver, pues cabe agregar que antes de convertirse en sacerdote se dedicaba a la medicina, y si bien San Valentín logró hacerle el milagro, esto no lo libró de su trágico desenlace.

Al final, Julia, la hija de Asterius, logró ver de nuevo y como muestra de agradecimiento plantó un almendro de flores rosadas junto a la tumba de San Valentín, motivo por el cual de este gesto nació el símbolo del amor y la amistad eterna.

¿Se celebra San Valentín en otros países?

Si bien en México celebramos San Valentín el 14 de febrero, sólo Chile y Argentina lo celebran el mismo día (aunque lo llaman el Día de los enamorados). En Bolivia y Colombia esta fecha se conoce como el Día del amor y la amistad y se celebra hasta septiembre. Por último, Brasil lo llama ‘Día dos Namorados’, que significa Día de los novios, y lo festeja el 12 de junio.

