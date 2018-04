Las mujeres no pueden tener orgasmos ya que esperan mucho de las relaciones sexuales, tienen cambios hormonales o problemas de salud. ¡Descubre más de esto aquí!

Muchas personas, especialmente mujeres, pueden tener miles de dudas en el terreno de la sexualidad y una de las grandes incógnitas que surgen es ¿por qué algunas mujeres no pueden tener orgasmos? y hoy te platicaremos algunas de las razones para que eso no suceda.

En muchas ocasiones, las mujeres no pueden tener orgasmos ya que esperan mucho de las relaciones sexuales, pues es cierto que para ellas ese tema es de gran importancia y quieren que todo salga a la perfección haciendo que no disfruten el momento.

Por otra parte también pueden existir enfermedades vasculares o mentales que podrían ser un impedimento para tener orgasmos.

Entonces.... ¿por qué algunas mujeres no pueden tener orgasmos? Bueno, en el caso de las mujeres que no tienen ningún problema médico y que no han podido experimentar un orgasmo, no lo logran no por problemas físicos, sino mentales y, a veces, ellas saben que son la razón por la que no obtienen el placer que desean.

La presión y el estrés pueden ser un impedimento

En este caso, la incapacidad de tener un orgasmo es el resultado de la ansiedad por tener el control y la presión social que se ejerce sobre el placer.

¿Por qué algunas mujeres no pueden tener orgasmos?

Sin embargo, también hay que considerar los problemas de salud que podrían rodear este problema y no tanto lo mental.

La circulación de la sangre y contracciones musculares determinan la intensidad del orgasmo de la mujer, una enfermedad vascular periférica podría ser la razón detrás de orgasmos débiles o inexistentes.

Si alguien sufre de una enfermedad así, tendrá bloqueados los vasos sanguíneos que van a las piernas y genitales, causado por la diabetes o colesterol alto, entre otros.

Problemas de salud también interfieren en la obtención de orgasmos

Otras causas para que algunas mujeres no puedan tener orgasmos, son la esclerosis múltiple, epilepsia y otros desórdenes del sistema nervioso que puede tener un impacto negativo ya que éstos requieren de una función neurológica saludable en la región genital.

Algo que también influye en las mujeres son sus propios cambios hormonales, mismos que pueden afectar la vida sexual que tengan con sus parejas.

En el caso de las mujeres que pasan por la menopausia tardan muchísimo en llegar al orgasmo y, cuando llegan a él, a veces no es tan intenso como lo esperaban.

Los cambios hormonales también afectan la vida sexual de las mujeres

Otro problema de salud mental que puedan hacer que algunas mujeres no puedan tener orgasmos, es la depresión porque impacta directamente al deseo sexual y esto se agrava de forma importante con el uso de algunos medicamentos psiquiátricos pues disminuyen el libido y provocan resequedad vaginal.

ASí que como puedes ver hay miles de factores que hacen que una mujer no pueda tener un orgasmo, las principales son que si estás muy estresada o no te gusta mucho tu pareja, difícilmente vas a lograrlo.