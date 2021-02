¿Por qué al dormir no tienes sueños? La respuesta podría sorprenderte

Para muchas personas, los sueños ocasionales son parte de su ciclo de sueño natural, ya sea una pesadilla sobre su trabajo o algo decididamente más sexy, al menos en teoría, todos soñamos.

Pero si lo más cerca que has estado de Dreamland es escuchar la versión instrumental de "Wildest Dreams" en Bridgerton, es posible que te preguntes: "¿Por qué no tengo sueños?"

Resulta que es posible que se esté haciendo la pregunta incorrecta. En La Verdad Noticias te revelamos lo que debe saber sobre los sueños y por qué se siente como si no estuviera experimentando ninguno.

En sueños procesamos emociones y problemas

¿De dónde vienen los sueños?

“Los sueños son destellos de imágenes, sonidos y recuerdos que tienen lugar mientras duerme”, dice el psicólogo del sueño, Joshua Tal, radicado en la ciudad de Nueva York.

"La ciencia no ha encontrado una razón definitiva para los sueños, pero parecen estar controlados por las partes emocionales y de memoria del cerebro, lo que indica que ayudan con la regulación emocional y la consolidación de la memoria".

Alex Dimitriu, especialista en psiquiatría y medicina del sueño agrega que es muy probable que los sueños sean la forma en que el cerebro resuelve los problemas, los eventos pasados y la planificación para el futuro.

Entonces ¿por qué no tengo sueños?

Las etapas del sueño se presentan en ciclos durante la noche, y los sueños suelen ocurrir durante el sueño REM (movimientos oculares rápidos). “Implica una intensa actividad cerebral y ocular”, dice el Dr. Tal.

Si te despiertas por la mañana sin haber soñado, piénsalo de nuevo. “La mayoría de la gente tiene sueños pero no los recuerda”, dice el Dr. Tal.

"Tiene una mayor probabilidad de recordar su sueño cuando se despierta en el sueño REM, pero si no está prestando atención a sus sueños, es menos probable que los recuerde".

Malos hábitos al dormir impiden que recordemos nuestros sueños

En otras palabras, la mayoría de las veces se trata de un problema de no recordar versus un problema de no soñar. Aunque hay excepciones, por supuesto.

Podrías ser una de las pocas personas que, de hecho, no sueña. Esto porque su sueño REM es interrumpido por una sustancia (alcohol o marihuana), medicamentos (como antidepresivos) o una condición de salud mental como la depresión.

Si no recuerda en serie sus sueños, también puede ser un signo de apnea del sueño, una afección en la que los músculos de la garganta se relajan durante el sueño, lo que provoca pausas en la respiración e interrumpe el sueño.

Cómo recordar tus sueños

Para recapitular: si piensa que no tiene sueños, es probable que no los recuerde. Pero no temas, existen algunas estrategias respaldadas por la ciencia para ayudarte a recordar mejor tus sueños y todo lo que están tratando de decirte.

1. Escríbalos

La mejor manera de recordar sus sueños cuando se despierta es practicar el escribirlos tan pronto como abra los ojos. Tenga un diario de sueños junto a su cama y escribir una descripción detallada mientras el sueño está fresco.

2. Habla de tus sueños en voz alta

Si no eres un diario o siempre tienes prisa por la mañana, Tomko sugiere contarle a alguien como tu pareja sobre tu sueño cuando te despiertes o incluso grabar una nota de voz rápida en tu teléfono.

3. Mejora la calidad de tu sueño

"La calidad del sueño afecta su capacidad para alcanzar REM", dice Tomko. Por lo tanto, si la calidad de su sueño es mala, es menos probable que experimente sueños.

