¿Por qué Edith González dejó de utilizar pelucas?

Tras ser diagnosticada con cáncer de ovario en 2016, la actriz mexicana Edith González comenzó a perder el cabello, por lo que en septiembre del mismo año decidió raparse y empezar a utilizar pelucas: “Un día salgo de china, otro día lacia, otro día güera…”.

A Edith le encantaban sus constantes cambios de look, de hecho en entrevista llegó a declarar que era algo muy divertido, sin embargo, tiempo después prefirió aceptar su nueva apariencia y dejar de utilizarlas, pero ¿a qué se debió este cambio?

Si bien requieren de un mantenimiento adecuado y tienen un costo elevado, la realidad es Edith prefirió dejar de utilizar pelucas ¡porque le comenzaron a ocasionar sangrados en la nuca!

“Las pelucas oncológicas son muy caras, son pelucas especializadas, con una tecnología especializada, porque si no a mí me llegó a sangrar la nuca, si me llegó a sangrar porque era una peluca semi-oncológica, es difícil encontrar las pelucas oncológicas, no las encuentras en ningún lado y son muy caras”.

Las pelucas oncológicas, como bien comentaba Edith, son especialmente diseñadas para usarse durante o después de la quimioterapia, pues el cuero cabelludo queda extremadamente sensible y cualquier otro tipo de prótesis capilar podría dañarlo.

No obstante, abandonar las pelucas y continuar con su look de cabello rapado no fue algo que afectara a la entusiasta artista, pues tal y como compartió durante una entrevista con Javier Poza, ella se sentía cómoda y segura con su aspecto.

“Me gusta mi look, me gusta cómo me veo, me siento cómoda, me siento libre. El otro día fuimos al Auditorio a ver Harry Potter y se siente como feo, raro, extraño, las gotitas (de lluvia) en la cabeza, pero fuera de eso yo me siento cómoda, no sé cómo explicarlo”.

TE PUEDE INTERESAR: Los mejores looks de Edith González con peluca