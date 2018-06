Por estas razones deberías de practicar CrossFit

El CrossFit es una disciplina que está de moda para llevar una vida fitness y tener un cuerpo y una salud increíble; recuerda que el ejercicio con una dieta balanceada son los mejores aliados para tener un cuerpo de impacto para las vacaciones.

El crossfit es una modalidad deportiva que consiste en la realización de diferentes movimientos funcionales a alta intensidad durante periodos de tiempo no muy largos.

Las actividades que engloba el crossfit en su práctica se basan en ejercicios de pesas, burpees, correr, remo..., pero sobre todo se centra en levantamiento de pesas. Para obtener beneficios de la práctica de crossfit lo más importante es la intensidad con la que se realiza el ejercicio.

A la hora de realizar esta actividad tienes que saber que el crossfit es un deporte que busca generar una base aeróbica sólida y mejorar la fuerza del cuerpo.

Mejorarás tu capacidad aeróbica

Incrementarás la resistencia pulmonar para poder desempeñar mejor otras actividades. ¡Ya no te cansarás cuando quieras correr para alcanzar el autobús! Se estima que la capacidad aeróbica mejora en un 10%.

Bajarás de peso

A las 10 semanas de entrenar CrossFit adelgazarás hasta un 4% de tu peso corporal, por lo que es ideal para los que tienen sobrepeso u obesidad y para los que quieren bajar “esos kilos de más”.

Eliminarás la grasa

El porcentaje de grasa corporal se reducirá de manera considerable (entre un 13 y un 19%) al practicar esta disciplina durante 2 meses y medio.

Incrementarás la masa magra

Esto es mucho más visible en las mujeres, pero los efectos son interesantes en ambos sexos. La masa magra es la que aparece al quemar la grasa.

Trabajarás todos los grupos musculares

A diferencia de lo que ocurre con otras rutinas de ejercicios (como, por ejemplo, levantar pesas), el CrossFit realiza movimientos integrales, trabajando todo el cuerpo. Es, sin duda, un ejercicio muy completo.

Lograrás tus objetivos en menos tiempo

Gracias a una rutina de entrenamiento de este tipo podrás aumentar la efectividad del ejercicio. Si ya has probado con otras disciplinas y no has obtenido lo que buscabas, quizás el CrossFit te pueda ayudar.

Acelerarás el metabolismo y podrás seguir quemando calorías mucho después de salir del gimnasio.

Tendrás más fuerza

Si nunca puedes abrir un frasco, si te cuesta llevar un bolso muy pesado o si no tienes fuerza para usar una herramienta, con el CrossFit eso formará parte del pasado. Tendrás más tono muscular y la capacidad de mejorar en tu vida cotidiana.

Estilizarás tu figura

Si estás buscando tener un cuerpo espléndido para las vacaciones de julio o agosto, comienza cuanto antes. Se estima que a las 8 semanas habrás logrado una figura que será la envidia de todos en la playa.