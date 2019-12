¡Por esta razón no puedes olvidar a tu ex!. (Foto cortesía PxHere)

Todos, o casi todos, hemos tenido a un ex, pero en particular a esa persona (puesto que hemos tenido varias parejas) que no podemos olvidar y que por más que estemos enamorados de nuestra actual pareja suelen llegarnos recuerdos que nos nos dejan disfrutar del presente.

Causa por la que no puedes olvidar a tu ex

Es por ello que aquí te diremos cuál es la causa por la que no puedes olvidar a ese individuo que en su momento se robó tu corazón y con quien querías compartir cada sonrisa.

Ante este tema la investigadora del Instituto Kinsey, Universidad de Indiana, Helen Fisher, explica que el “cerebro desarrolla vías basadas en patrones aprendidos, entonces si estableciste un patrón poderoso de que esta persona era tu compañera de vida, tu cerebro puede retener los rastros de ese circuito, incluso después de que te hayas unido a alguien nuevo”.

Esto se puede traducir en que tu puedes saber que tu ex ya no está contigo, pero tu cerebro no y activa los patrones cuando la o lo ves. De igual forma los especialistas, la conexión que crea entre una pareja que es joven es casi igual a la que se forma entre una madre y su bebé.

Conexión de una pareja es similar a la de una madre y su bebé. (Foto cortesía Upsocl)

Personas que regresan con su ex

Cabe mencionar que las hormonas como la oxitocina y la vasopresina son claves para ayudar a que se cree una sensación de cercanía en las relaciones; información msn estilo de vida.

Esta es una de las razones por las que algunas personas regresan con su ex después de que terminaron una relación, puesto que el cerebro sigue creando esas hormonas, las cuales generan una sensación de felicidad, que hace que se inclinen a dichas personas, y aún más si fue tu primera pareja.

Cabe mencionar, y de acuerdo con un estudio que publicó el Journal of Neurophysiology, los sentimientos románticos “detonan el sistema de dopamina en el cerebro” y esto hace que queramos repetir lo que vivimos, nuestro cerebro guarda esas experiencias y la hormona de la oxitocina causa que sientas esa conexión.

La oxitocina ayuda a que se cree una sensación de cercanía en las relaciones. (Foto cortesía La Mente es Maravillosa)

No significa que quieras estar con tu ex

Lo anterior y todas las cualidades que le viste o le ves a esa persona crean una huella en tu cerebro, la cual queda plasmada en el sistema de recompensas y causan que te sientas adicto a esa persona, que se vuelve a potencializar cuando vuelves a ver a tu ex pareja.

Finalmente Justin García , associate director for research and education en el Kinsey Institute, explica que “no significa que todavía quieras estar con esa persona, no significa que hay algo mal contigo,significa que hay una fisiología compleja asociada con los apegos románticos que probablemente permanezca con nosotros durante la mayor parte de nuestras vidas, y es no es el algo que temer, especialmente si tuvieron una buena relación”.

Apegos emocionales. (Foto cortesía Los Andes)

