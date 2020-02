Por esta razón lo gatos te generan alergia. (Foto cortesía TN)

Seguramente en algún punto de tu vida te has encontrado con un gato o has tenido que estar cerca de este animal por un familiar, situación que te origina un alergia y lo primero con lo que lo relacionas es con su pelo, sin embargo esto es un error, puesto que no es la causa directa de lo que te produce dicho malestar, y por ello aquí te diremos de qué se trata; así que comencemos.

Así es, son muchas las personas que justifican su alergia con el pelaje de los mininos, pero en realidad lo que origina esta situación es una proteína que los “gatos segregan con todo su organismo”.

Los gatos hipoalergénicos no existen

Por ello el pelo en si no es lo que te genera ese malestar y que ocasiona que detengas tu actividades, sino es la llamada “caspa de gato” la cual son escamas de piel muerta que tiene su pelaje.

Un punto muy importante y que no es de gran ayuda para este tipo de cosas, es cepillarle el pelo, puesto que puede minimizar el problema pero no lo elimina, puesto que la sustancia también encuentra en su orina o en la saliva.

Por esta razón lo gatos te generan alergia. (Foto cortesía Mis animales)

De acuerdo con el portal de la Asociación de Asma y Alergias de Estados Unidos, asegura que los gatos hipoalergénicos no existe, por lo que no es que seas alérgico al pelo del gato, sino a todo el animal en si.

Cabe mencionar que el biólogo Brian Fry, de la Universidad de Queensland, en Australia, se cuestionó si dicha sustancia es como una parte de defensa. Brian y su equipo no se encontraban estudiando a los gatos pero si a los Loris Perezosos de Indonesia, quienes al sentirse amenazados levantan los brazos y se lamen las axilas; en sus glándulas segregan una sustancia tóxica que convierte su saliva en venenosa.

Sustancia que segregan los gatos

Esta no es una toxina particularmente potente, pero genera que las heridas no se cierren y que se puedan infectar, en las personas, la mordedura del Lori, causa síntomas alérgicos graves que pueden llevar a un choque anafiláctico.

Ante esto secuenciaron las proteínas causantes de la alergia en seres humanos, y encontraron que es “virtualmente la misma sustancia que segregan los gatos y provoca alergia a tantas personas”; información Gizmodo en Español.

Loris Perezosos de Indonesia. (Foto cortesía Animales Exóticos)

