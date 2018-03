Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Por esta razón las personas te juzgan sin conocerte. Casi siempre es ley que cuando uno es nuevo en algún lugar, la persona que se acerca primero a conocerte comienza a advertirte de que tal persona es mala o que no nos conviene hacer amistad con ella. Y pues como esa persona nos resulta amigable por ser la primera en hacer contacto con nosotros creemos que es cierto y comenzamos a juzgar a la ligera. Y antes de que pienses que eres la peor persona del mundo por juzgar, debes saber que esto es algo normal antes de conocer a las personas.

Los seres humanos somos juiciosos y solo nos toma 100 milisegundos para poder causar una impresión que llevará a un juicio. Cuando se forma una primera impresión, se utilizan dos áreas del cerebro: l. La amígdala es más práctica, traduciendo los datos recibidos por los sentidos y vinculándolos a las señales sociales. Mientras que el PCC está relacionado con la emoción y la memoria, relacionando sus experiencias de vida con sus emociones. Estas dos respuestas te ayudan aa la persona que estás conociendo e incluso si quieres mantenerla cerca. Es un instinto de supervivencia evaluar rápidamente a una persona para determinar si es una amenaza.Desde la forma en que la persona se viste o su comportamiento inicial ayudan, pero al escuchar una opinión previa también influye en sacar rápidas conclusiones. Y en el momento en que alguien te hace alguna advertencia sobre otra persona, lo que el cerebro hace es intentar establecer una conexión con una memoria relacionada.El juicio instantáneo, por lo que no debes confiar en primera instancia en lo que crees. Cuando has formado una opinión negativa de alguien que no conoces, puede ser difícil cambiar la forma en que te sientes. Este sesgo preventivo puede posiblemente sabotear lo que podría haber sido una buena relación. Una persona tóxica que se describe como un buen amigo tiene una ventaja porque ya los estás aceptando. Esto les dará más oportunidad de demostrar que son buenas personas a pesar de sus numerosas muestras de comportamiento tóxico. Este sesgo podría hacer que potencialmente desarrolles una relación con alguien que no necesites en tu vida.Por eso cuando no permites que otras opiniones afecten a las tuya estás más abierto a desarrollar relaciones sólidas con personas a las que tal vez no hayas dado la oportunidad. Y recuerda que t