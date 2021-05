La radiotelevisión pública británica BBC, está en serios problemas con la familia real de Reino Unido, pues es acusada de parcialidad por las élites políticas y amenazada con recortes presupuestarios. Así mismo se dijo que el gobierno podría reformar la “libertad” que tiene esta cadena luego de la polémica entrevista a Lady Di de 1995.

De acuerdo con el primer ministro, Boris Johnson, se examinará la pertinencia de reformar la gobernanza del ente luego de la publicación que trata sobre los “engaños” que fueron usados por uno de los periodistas de este medio en 1995 para lograr la entrevista a la ex esposa difunta del príncipe Carlos.

Incluso se dice que los hijos del matrimonio, William y Harry, responsabilizan a este documental de la ruptura amorosa entre el hijo de la Reina Isabel II y la princesa de Gales.

En La Verdad Noticias dimos a conocer algunos mitos sobre la Princesa Diana que en realidad sucedieron y que se creían que eran parte de la ficción.

El informe que fue publicado el jueves 20 de mayo indica que el ex juez del Tribunal Supremo John Dyson, no sólo señaló al periodista Martin Bashir de usar documentos falsos para convencer a la ex miembro de la familia real de darle la entrevista, sino también a la dirección del medio de comunicación.

Entrevista a Lady Di 1995

Lady Di dejó una carta en donde afirmaba no arrepentirse de sus confesiones en la entrevista

Fue en 1995 cuando el periodista Martin Bashir, quien era desconocido hasta ese momento, logró que la princesa le confesara que había “tres personas” en su matrimonio, haciendo referencia a la relación extramarital de Carlos con Camila Parker Bowles, e incluso admitió haber sido infiel también.

Esta entrevista fue vista por 22 millones 800 mil personas en su momento y provocó que el periodista tuviera reconocimiento mundial.

El príncipe Carlos se separó de su entonces esposa en 1996 luego de haber estado separados desde 1992. En 2005 el heredero al trono se casó con Camila en una ceremonia civil.

Se dice que Bashir falsificó tickets de cuentas bancarias para convencer al conde Charles Spencer, hermano de Diana, de que la familia real los estaba espiando.

BBC está en la mira de Boris Johnson, por las acciones del comunicador que hace algunas semanas dejó el medio por problemas de salud.

El informe reveló el engaño de la BBC a Lady Di para que concediera la entrevista más polémica que sacudió a toda la familia real británica.

