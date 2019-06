Por el Día del padre, el IMSS realizó jornadas de vasectomía sin bisturí.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó vasectomías sin bisturí, las cuales se realizaron desde el pasado 10 de junio y que concluirán este viernes 14, este evento con motivo del Día del padre que se celebrará este fin de semana, dicho proceso fue completamente gratuito y no importa si los hombres son derechohabientes o no.

De esta manera el instituto precisó que las cirugías se realizaron en las clínicas 4, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 28, 31, 42, 43, 45, 46, 140 y 160, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, lo unicó que se necesitó fue agendar cita, puesto que el metodo fue totalmente gratis.

El IMSS explicó que estas jornadas de vasectomía se realizaron para impulsar una paternidad responsable y se realizan con motivo del Día del padre, además los hombres no tienen nada que temer, pues esto no causa impotencia, no reduce la libido ni disminuye la cantidad de semen.

Vasectomía sin bisturí

Es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre que ya tiene el número de hijos deseado, y que recibió previamente consejería.

Consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba de donde se encuentran los testículos, a través de la cual se localizan, ligan y cortan los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides.

La vasectomía sin bisturí sólo impide el paso de espermatozoides, los cuales se siguen produciendo pero son absorbidos por el organismo.