Ponytails, el PEINADO que te sacará de los apuros este 2021 en un ¡santiamén!

Este 2021 el mundo se renueva, la moda y los peinados no son la excepción, y ante las nuevas necesidades, no hay nada mejor que llevar looks prácticos que nos saquen de los apuros, por eso aquí te compartimos algunas ponytails que podrás hacer en menos de 5 minutos y que ¡te harán ver única!

Las ponytails serán tu peinado ideal este 2021

Look bubble ponytail

Para lucir este peinado solo tienes que hacer una coleta normal, luego despeinar un poco el cabello y con ligas ir creando algunas divisiones que al mismo tiempo darás la forma de una “burbuja” y ¡listo!, te verás increíble.

Look bubble ponytail. Foto: Glamour

Coleta hacia adentro

Este peinado es muy fácil de hacer, solo debes hacer una ponytail baja y justo donde la liga se sujeta hacer espacio para introducir la ponytail hacia dentro, y luego sacándola por debajo, ¡te verás divina!, especialmente si complementas con accesorios.

Coleta hacia adentro. Foto: Glamour

Ponytail y un listón negro

Si estás en busca de un peinado elegante este, será el ideal, pues en La Verdad Noticias te recordamos que es por mucho es predilecto de las celebridades y los miembros de la realeza, es muy fácil de hacer, solo tienes que crear una coleta baja y sujetarla con un listón negro, de preferencia que sea de terciopelo, pues es una tendencia del 2021.

Ponytail y un listón negro. Foto: Glamour

Coleta y diadema

Esta ponytail hará que tu cara se estilice fácil y rápido, para ello solo tienes que hacer una muy alta y luego colocar tu diadema, la cual te sugerimos sea discreta y delgada, ya que esta es la tendencia del año 2021.

Coleta y diadema. Foto: Glamour

Look con ponytail y scrunchie

Si quieres lucir un peinado perfecto, solo tienes que agregar a tu melena una scrunchie gigante, pues dará volumen a tu cabello por muy fino o lacio que sea, solo debes agregar este accesorio a tu coleta, ya sea media o alta, ¡te verás bellísima con este look!

Look con ponytail y scrunchie. Foto: Glamour

