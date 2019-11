Ponte en forma desde casa con tu propio gimnasio foto cortesía bekia fit

Si quieres bajar de peso y lucir una figura impresionante, puedes hacerlo desde casa, poniendo tu propio gimnasio con poco presupuesto, es muy fácil de adquirir todo lo necesario, así que no pierdas más el tiempo y que no haya pretextos para no cumplir tus sueños.

Ejercicio de rodillos foto cortesía mundo fitness

De acuerdo con el portal menshealth, hay muy buenas y memorables ofertas para con las que puedes poner tu propio gimnasio en casa con menos menos de 17 euros, según Amazon, esta es una gran idea para ponernos en forma por muy poco.

TE PUEDE INTERESAR: Burpees: el ejercicio para tener una silueta perfecta

Si quieres revelar tus abdominales, hacer un poco de cardio y entrenar tus pectorales, hay un kit que es ideal para ti, no necesitarás ir al gimnasio, desde casa podrás lograr todos tus objetivos.

Ponte en forma desde casa con tu propio gimnasio FOTO CORTESÍA MENSHEALTH

El kit de entrenamiento que se recomienda es muy efectivo, tan solo incluye un juego de rodillos de para los ejercicios de core, dos barras de flexiones, una cuerda de saltar, un fortalecedor de manos y una esterilla de deporte para que todos los músculos de tu cuerpo se ejerciten.

Lo mejor de todo es que los elementos del kit son elementos esenciales y claves para CrossFit o y para los entrenamientos funcionales, ya que la tensión que provoca sobre la zona abdominal hace que la rutina sea mucho más efectiva.

Ejercicio de rodillos foto cortesía aibaba

Menshealth recomienda que las barras de flexiones hacen que tus ejercicios de pecho y brazos alcancen un nuevo nivel, puesto que ayuda a aumentar la altura y se trabaja más la estabilidad de todo el cuerpo.

No lo pienses más y compra tus propias herramientas para hacer ejercicio desde casa, acompáñalo con una buena nutrición y con sesiones de ejercicio, logra todo lo que te propongas.

Únete a nosotros en Instagram