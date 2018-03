Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Policías ayudan a un perrito herido tras el sismo registrado en México. El sismo que se registró el martes 19 de septiembre en varias partes de México dejó severos daños. Entre ellos muchas personas fallecida y miles de lesionados, que esperaban ser rescatados. Pero no solo las personas salieron perjudicadas en el sismo, también las mascotas.

Muchas mascotas de los residentes de los edificios colapsados o a punto de caer se lastimaron. Por lo que rescatistas se dedicaron a localizar a los tiernos animalitos para que pudieran encontrarse con sus dueños. Sin embargo no fueron muchos los que tuvieron un final feliz. Pues muchos perritos, gatitos y otras mascotas tuvieron que quedarse en albergues de la ciudad. Para que tengan la posibilidad de poder tener un nuevo dueño. Y ante todo siempre resaltan las buenas acciones, como la de unos policías ayudan a un perrito herido tras el sismo. Esto fue en Xochimilco, donde los policías vieron al cachorrito que parecía no estar bien. Po lo que decidieron acercarse para revisarlo. Una vez estando con el perrito, notaron que se portó muy manso ante ellos y que su estado era grave. El perrito no podía moverse en absoluto, cuando los policías lo agarraron en brazos para llevarlo a un veterinario el cachorrito lloró de dolor. Con sumo cuidado usaron una maniobra especial para poder llevarlo en motocicleta. Y así el pequeño perrito pudiera ser atendido.