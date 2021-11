Poemas de amor famosos

Los poemas de amor de los famosos, forman parte del género que traspasa fronteras, que ataca directamente a los sentimientos y dentro de ellos, en otras palabras, la poesía es el género del amor.

En todas las épocas de la historia, la poesía en sus diversas formas se ha encargado de apoyar a los enamorados en su misión de conquista, aunque también nos ha dado grandes frases de desamor.

Si deseas conocer los mejores poemas de amor para dedicar, a continuación La Verdad Noticia te comparte diferentes poemas cortos y para dedicar a tu ser querido que este la distancia.

Poemas para dedicar a distancia

Dedica estos hermosos poemas para tu novio o novia a distancia:

Si pudiese elegir entre conocerte a ti o al cielo, no dudaría en escoger regocijarme en tus hermosas alas, esas que me llevarán a mi mayor felicidad.

Cada vez que siento la necesidad de salir corriendo y tomar el primer vuelo hasta tu casa, comprendo que nací para estar contigo, no espero el momento para hacer realidad mi anhelo de tenerte junto a mí.

Pareciera que la distancia lo único que hace es aumentar mi amor hacia ti, ese deseo cultivado por poder conocerte me hace pararme cada día con una sonrisa. Esperaré que llegue el día en que estemos juntos para demostrarte que el amor existe.

Siento como si te conociera de toda la vida, en todos los mundos, hasta todas las muertes. Como si no hubiese estado con otra persona que no fuese tú, tanto como para no importarme esperarte toda la vida.