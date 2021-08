Los poemas de amor cortos ayudan a las personas a expresar sus sentimientos de una forma breve pero concisa y muy romántica. Existen miles de poemas que pueden ayudarte a plasmar en palabras lo que sientes.

El amor es una experiencia universal que nos conmueve a todos, pero a veces no hallamos las palabras adecuadas para expresarlo. A lo largo de la historia los poetas han sabido decir aquello que todos sentimos de formas creativas y elocuentes.

Si deseas conocer algunos poemas de amor cortos para dedicar, a continuación La Verdad Noticias te comparte algunas recomendaciones para poder dedicar a esa persona especial que habita en tu vida.

Poemas de amor cortos con autor

Poemas de amor cortos con autor

Algunos de los poemas de amor cortos, con palabras que hablan del amor, de autores reconocidos son:

Arde en tus ojos, de Antonio Machado

Arde en tus ojos un misterio, virgen esquiva y compañera.

No sé si es odio o es amor la lumbre inagotable de tu aliaba negra.

Conmigo irás mientras proyecte sombra mi cuerpo y quede a mi sandalia arena.

-¿Eres la sed o el agua en mi camino?- Dime, virgen esquiva y compañera.

Si me quieres, quiéreme entera, de Dulce María Loynaz

Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra…

Si me quieres, quiéreme negra y blanca, y gris, verde, y rubia, y morena…

Quiéreme día, quiéreme noche… ¡Y madrugada en la ventana abierta!…

Si me quieres, no me recortes: ¡Quiéreme toda… O no me quieras.

Madrigal, de Amado Nervo

Por tus ojos verdes yo me perdería, sirena de aquellas que Ulises, sagaz,

amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería.

Por tus ojos verdes en lo que, fugaz, brillar suele, a veces, la melancolía;

por tus ojos verdes tan llenos de paz,misteriosos como la esperanza mía;

por tus ojos verdes, conjuro eficaz, yo me salvaría.

A veces, de Nicolás Guillén

A veces tengo ganas de ser cursi para decir: La amo a usted con locura.

A veces tengo ganas de ser tonto para gritar: ¡La quiero tanto!

A veces tengo ganas de ser niño para llorar acurrucado en su seno.

A veces tengo ganas de estar muerto para sentir, bajo la tierra húmeda de mis jugos,

que me crece una flor rompiéndome el pecho, una flor, y decir: Esta flor, para usted.

Presente simple (Confianza), de Pedro Salinas

Ni recuerdos ni presagios: sólo presente, cantando.

Ni silencio, ni palabras: tu voz, sólo, sólo, hablándome.

Ni manos ni labios: tan solo dos cuerpos, a lo lejos, separados.

Ni luz ni tiniebla, ni ojos ni mirada: visión, la visión del alma.

Y por fin, por fin, ni goce ni pena, ni cielo ni tierra,

ni arriba ni abajo, ni vida ni muerte, nada sólo el amor, sólo amando.

Contigo, de Luis Cernuda

¿Mi tierra? Mi tierra eres tú. ¿Mi gente? Mi gente eres tú.

El destierro y la muerte para mi están adonde no estés tú.

¿Y mi vida? Dime, mi vida, ¿qué es, si no eres tú?

Como si cada beso, de Fernando Pessoa

Como si cada beso fuera de despedida, Cloé mía, besémonos, amando.

Tal vez ya nos toque en el hombro la mano que llama

A la barca que no viene sino vacía; Y que en el mismo haz

Ata lo que fuimos mutuamente y la ajena suma universal de la vida.

Amor, de Salvador Novo

Amar es este tímido silencio cerca de ti, sin que lo sepas, y recordar tu voz cuando te marchas y sentir el calor de tu saludo.

Amar es aguardarte como si fueras parte del ocaso, ni antes ni después, para que estemos solos entre los juegos y los cuentos sobre la tierra seca.

Poemas de amor cortos para dedicar

Poemas de amor cortos para dedicar

Dedica estos poemas de amor cortos a esa persona que te hace suspirar:

Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos, como una flor y nada más.

Porque, sin buscarte te ando encontrando por todos lados, principalmente cuando cierro los ojos.

Pienso en ti muy despacio, como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado.

Que tocarte es dar de baja a la tristeza y vivir sin ti un trampolín hacia la nada.

Mi alma despertó de nuevo: y otra vez apareciste tú, como una fugaz visión, como un genio de sublime belleza.

¡Apúrate amor! Que a mi vida le urge amarte. Y no es que esté apurado, es que hace mucha vida que te estoy esperando.

Usted es el culpable de revivir las mariposas en mi estómago. Esas que ya había disecado y guardado en un cajón.

Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites.

¿Cuál es el poema más famoso?

Uno de los poemas más famosos y considerado el más popular es Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda.

Recuerda que estos poemas de amor cortos te pueden servir tanto si quieres decir algo pero no encuentras las palabras como si te apetece compartir algunos versos de amor con esa persona especial.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!