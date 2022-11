¿Podrás resolver este acertijo visual antes que todos? Prueba que eres el más rápido. Foto: eatthis.com

Esta prueba te tomará algunos minutos, pues aunque creas que podrás con ella al primero intento, seguramente necesitaras más tiempo del que querrás admitir, además de que puedes usar el descanso del almuerzo para retar a tus compañeros a resolver este acertijo visual, el más lento tiene que invitar el café, ¡será divertido!

En La Verdad Noticias queremos decirte que la resolución de este tipo de test, es una excelente forma de mantener a tu cerebro activo, pues además del reconocimiento de patrones y colores, también pondrás a prueba la velocidad de tu razonamiento lógico, no dudes en resolver un par a la semana para mantener la mente ágil.

Hace poco te compartimos un test para encontrar un animal oculto en 6 segundo, pero ahora te decimos que hay otro tipo de retos que puedes intentar si las imágenes no son lo tuyo, entre los más recomendados está la sopa de letras del famoso periódico New York Times, la que se caracteriza por su dificultad.

Resuelve este acertijo visual lo antes posible

Imagen de la prueba. Foto: depor.com

Para esta prueba no necesitarás más que tu agudeza mental y tal vez un poco de silencio para concentrarte, además de que siempre puedes organizar una competencia con los amigos o compañeros de trabajo para desestresarse un poco de la rutina y ganarte un café gratis o incluso la dona de chocolate del día.

Observa la imagen y trata de encontrar las 3 diferencias entre ellas lo más rápido que puedas, recuerda que los detalles cuentan más de lo que crees y también no olvides cronometrar el tiempo para hacer de la competencia más interesante.

Solución

Si han pasado varios minutos y no has logrado encontrar las diferencias, no tienes de que preocuparte, nosotros te compartimos la solución de esta divertida prueba.

Solución. Foto: depor.com

¿Qué es un acertijo?

Se trata de juegos en los que la solución del mismo solo es posible con el uso del razonamiento y la intuición, pues no depende de ningún conocimiento previo y es más un ejercicio mental en el que es necesario “leer entre líneas” los datos que la imagen o enunciado ofrecen.

