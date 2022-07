¿Podrás resolver este acertijo visual? ¡Sólo tienes 10 segundos!

Si consideras que tienes una “vista de águila” es momento de demostrarlo en este acertijo visual que pone a sudar hasta a los más expertos.

Además, necesitas de una gran paciencia para lograr encontrar al hombre oculto en la imagen.

En La Verdad Noticias te compartimos este test visual que se ha hecho viral por su alto grado de dificultad.

¿Lo podrás lograr?

Test visual: encuentra al hombre oculto

Pon a prueba tu agudeza visual con este test.

Este acertijo visual no está hecho para las personas que no ven más allá de lo que tienen enfrente, lo aconsejable es “pensar fuera de la caja” y tratar de encontrar al hombre de la imagen.

Una buena agudeza visual será una excelente herramienta, pero no pierdas de vista que no lo encontrarás tan fácilmente; así que te recomendamos tener algo de paciencia.

Este test sólo tiene una regla: encuentra al individuo oculto en ¡10 SEGUNDOS!

Sé que suena muy complicado, y pocos han logrado hacerlo, pero confía en tus habilidades visuales y saldrás victorioso.

¿Quieres pistas?

Bueno, lo único que podemos decirte es que busques la solución bajo diferentes ángulos; gira la imagen y detecta la ubicación del hombre.

Te puede interesar: Test psicológico, elige una silueta y descubre si eres exitoso.

Solución del acertijo visual

¿Encontraste al hombre de la imagen?

Puede ser que te falte aún más habilidades visuales para lograr resolver este test; pero no te preocupes que si sigues practicando con estos acertijos, pronto lograrás ser un experto.

El resultado se consigue volteando la imagen en vertical, así podrás ver cómo el rostro del hombre se forma con las ramas del árbol, las hojas y la base de abajo.

¿Ya lo viste?

Como ves no era sencillo de encontrar, así que no te sientas mal si no lo lograste; continúa entrenando tu vista con más test visuales de Estilo y vida.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.