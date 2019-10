Poderoso HECHIZO para que tu hombre olvide a su EX PAREJA

Si sientes que tu pareja te es infiel con un amor del pasado o sospechas que no está completamente enamorado y aún no logra superar a su ex pareja, este hechizo te será de gran ayuda, pues no sólo lo obligará a alejarse de ella, sino que la despreciará y le generará una gran repulsión. ¿Estás lista para ponerlo en práctica?

De acuerdo con la hechicera experta, Gloria Pérez, este poderoso hechizo te ayudará a recuperar el amor de tu pareja y a borrar definitivamente de su cabeza a ese amor del pasado; sólo necesitas esperar la próxima luna menguante y seguir el siguiente procedimiento.

Poderoso HECHIZO para que tu hombre olvide a su EX PAREJA

Materiales

Una foto de la ex pareja de tu esposo o pareja.

1 bote de cristal con tapa.

Pimienta

Limón

1 huevo

Procedimiento

Lo primero que deberás de hacer es escribir el nombre completo de la mujer en la fotografía y meterlo en el bote de cristal con la cara hacia arriba. Ahora, le agregas 3 cucharadas de pimienta, para que a tu pareja le sea imposible besarla de nuevo, y añades el jugo del limón.

A continuación, vas a introducir el huevo adentro del frasco y repetirás las siguientes palabras: "Para que su amor se pudra poco a poco y termine para siempre".

Recuerda que en todo momento deberás de pensar que quieres que esta mujer se aleje definitivamente de tu pareja y deberás realizar el procedimiento con mucha fé.

Ahora, tapa el frasco y ponlo en un lugar en el que se pueda echar a perder rápido, pues así se pudrirá la relación entre tu esposo y esta persona. Espera 7 días y luego estállalo en un cruce de cuatro caminos para terminar el trabajo.

Te puede interesar: Hechizo con arroz para que tu pareja te pida matrimonio

Esta es la oración que deberás de decir al final:

Al Gran Espíritu del Norte.

“¡Oh! , Gran espíritu del Norte,invisible espíritu del aire, y de los frescos y fríos vientos.¡Oh!, vasto e ilimitado Abuela Cielo, tu aliento vivo anima a toda la vida. Tuyo es el poder de la claridad y de la fuerza, el poder de oír los sonidos internos, de barrer los viejos modelos y de traer el cambio y el desafío, el éxtasis del movimiento y la danza”.

“Oramos para alinearnos contigo para que tu poder fluya a través de nosotros, y sea expresado por nosotros por el bien de este planeta y de todas las criaturas que lo habitan”.

Al Gran Espíritu del Este.

“¡Oh!, Gran Espíritu del Este, radiación del sol naciente, espíritu de los nuevos comienzos, ¡Oh!, Abuela Fuego, gran fuerza nuclear, del sol, el poder de la energía de vida, chispa vital, el poder de ver a lo lejos y de imaginar con valentía, el poder de purificar nuestros sentidos, nuestros corazones y nuestras mentes”.

“Oramos para alinearnos contigo, para que tus poderes puedan fluir a través de nosotros y sean expresados por nosotros por el bien del planeta Tierra y de todas las criaturas que lo habitan”.

Al Gran Espíritu del Oeste.

¡Oh¡, Gran Espíritu del Oeste, protectora de la tierra fructífera, de todo lo verde que crece, los nobles árboles y hierbas, Abuela Tierra, alma de la naturaleza, el gran poder de lo receptivo, de la nutrición y la persistencia, el poder de crecer y producir, flores del campo, frutos del jardín”.

“Oramos para alinearnos contigo, para que tus poderes puedan fluir a través de nosotros y sean expresados por nosotros por el bien de este planeta Tierra y de todas las criaturas que lo habitan”.

Al Gran Espíritu del Sur.

“¡Oh¡, Gran Espíritu del Sur, de las grandes aguas de la lluvia, de los ríos, lagos y manantiales. ¡Oh¡, Abuela Océano, honda matriz, útero de toda la vida el poder de disolver los límites, de liberar las ataduras, el poder de saborear y sentir, de limpiar y sanar, gran oscuridad bendita de la paz”.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.