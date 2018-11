Poderosas razones para comer una manzana al día

Una manzana al día, mantiene al médico en la lejanía. Probablemente has escuchado esta frase antes; palabras más, palabras menos, pero en esencia es lo mismo. Las manzanas son excelentes para nuestro organismo, pues además de mantenernos saludables, son súper versátiles y ya sea que las comas solas o acompañadas, son el snack perfecto.

Comer manzana es el snack perfecto.

Entre sus propiedades podemos encontrar vitaminas A, C, E y B9; minerales como calcio, fósforo, sodio, magnesio, hierro y potasio; y fibra dietética, así que ya te podrás imaginar en cuántas cosas ayuda. Pero para que no te lo imagines y mejor estés seguro, te contamos 10 poderosas razones para comer una manzana al día.

1. Es digestiva

Comer una manzana después de tus alimentos fuertes, como postre, podría ayudarte a digerir mejor las grasas, debido a los ácidos tartárico y málico que contiene.

2. Disminuye el azúcar

Gracias a que contiene pectina, un tipo de fibra soluble, comer manzanas nos ayuda a retardar la digestión, prevenir la acumulación de colesterol y mantener los niveles de glucosa en la sangre. Depura y limpia el organismo, por eso a diabéticos y personas con colesterol alto, se les recomienda consumir dos manzanas al día.

La manzana previene la acumulación de colesterol y disminuye el azúcar.

3. Efecto adelgazante

De acuerdo a un estudio en la Universidad de Washington, los componentes de las manzanas previenen desórdenes intestinales que desencadenan la obesidad, pero ¿Por qué?

Como te mencionamos, la pectina ayuda a retardar la digestión y esto hace que nos sintamos saciados más rápido, sin embargo las manzanas contienen fibras insolubles (principalmente en la cáscara) que favorecen al tránsito intestinal. Ablanda las heces y ayuda a que los alimentos se muevan con rapidez a través del tracto digestivo.

4. Controla el apetito

Gracias a su efecto de saciedad, nos ayuda a controlar el apetito, además sólo contiene entre 50 y 80 calorías.

5. Mejora la calidad del sueño

Otra vitamina que podemos encontrar en las manzanas es la B12; esta ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central, sin embargo también ayuda a combatir el insomnio gracias a que regulariza los ciclos del sueño a través de la melatonina.

Comer manzana ayuda a mejorar la calidad de sueño.

6. Previene enfermedades cardiovasculares

Otro de sus componentes es la quercetina, la cual ayuda con la circulación. Mejora la fluidez de la sangre, ayuda a reducir el colesterol y previene la hipertensión y problemas cardiovasculares. Además, también se ha encontrado que ayuda con la artritis y el asma.

7. Ayuda al cerebro

Gracias a su azúcar natural, funciona como energía para el cerebro y ayuda a potenciar las capacidades cognitivas. Por eso se recomienda que la manzana forme parte del desayuno de los niños.

Comer una manzana al día ayuda a potenciar las capacidades cognitivas.

8. Es antioxidante

Las vitaminas A, C, E y B9, son conocidas por su excelente efecto antioxidante, además ayudan a luchar contra los radicales libres. No obstante, la mayor concentración de antioxidantes se encuentra en la cáscara, entre 4 y 7 veces más que en la pulpa, por lo tanto no se recomienda eliminarla.

9. Mantiene el hígado sano

Gracias a su contenido en cisteína, ayuda a la desintoxicación del hígado, células y sistema linfático.

10. Hidrata

Como te podrás imaginar, la hidratación en nuestro cuerpo no se adquiere únicamente del agua, sino de los alimentos que consumimos. Una de las mejores opciones es la manzana ya que contiene un 80% de ella en su composición.

La manzana ayuda a hidratar el cuerpo.