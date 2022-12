Poderosa oración para dar gracias a Dios

A diario nos concentramos en realizar todas nuestras oraciones a Dios en donde solemos pedir milagros, bienestar y protección para la familia.

Pero, ¿nos hemos tomado el tiempo de agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros?; al contrario de lo que debería ser, pocas personas dan gracias.

En La Verdad Noticias te compartimos algunas oraciones para que estés con gratitud ante Dios por las peticiones que ha cumplido en tu vida.

Oración para dar gracias a Dios por todo lo recibido

La vida está llena de obstáculos y problemas que se presentan a diario, ante los cuales las personas ponen toda su fé y apoyo en Dios para lograr superarlos.

De esta forma se sienten seguros de salir adelante y que tienen al Señor de su lado para enfrentar cualquier adversidad.

Sin embargo, muy pocos agradecen por las grandes bendiciones que han llegado a su vida por obra de Dios.

Por este motivo, hoy te enseñaremos esta hermosa oración que podrás hacer diariamente con mucha devoción para agradecer de corazón por todo lo que tienes, y lo que el Señor te ha permitido en tu vida.

Amado Dios, hoy me presento ante ti, no para pedirte algo porque eso ya bien lo conoces, sino para darte gracias porque eres un Dios bueno y bondadoso.

Me regalas la vida, me das talentos y virtudes, y día tras día llenas mi vida de hermosas bendiciones; comenzando por la maravillosa existencia que me has regalado, y por diariamente tener un motivo para valorarla.

Te doy gracias por mi cuerpo, por el agua que me calma la sed, por los alimentos que me permiten saciar el hambre, por la ropa con la que puedo resguardarme del frío, y porque a pesar de todas las dificultades siempre me das esperanza para salir adelante y superar cualquier prueba.

Gracias Dios bendito por todos mis seres queridos, por las amistades que he ido forjando en mi camino, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo que todos los días me ayudan a ampliar mi conocimiento a nivel profesional.

También por mis enemigos; te pido que les enseñes a perdonar, a liberarse de rencores y a amar al prójimo sin ningún tipo de barrera.

Gracias por todo lo maravilloso que ha llegado a mi vida, porque sé que sin tu ayuda nada de eso habría sido posible; además, te agradezco por siempre ayudarme a sanar mi corazón y mi alma de los sufrimientos del pasado, y a motivarme a verlos como una poderosa enseñanza.

Y aunque en un principio lo haya visto como algo malo, también te doy gracias por arrebatarme de mi vida las cosas que me impedían prosperar y crecer como persona, por apartar de mi lado personas que me hacían daño, y por darme fuerzas para superar la pérdida de algunos otros seres a quienes tanto amaba y que ahora caminan a tu lado.

Asimismo, te agradezco no solo por protegerme a mí de todo mal y peligro, sino por hacerlo de igual forma con las personas que tanto quiero; nos has llevado siempre por las sendas del amor, el bienestar la salud y las eternas bendiciones.

Mi vida es para honrarte a ti, Señor; concédeme la dicha de seguir dando testimonio de tu bondad al mundo.

Esta es mi oración de agradecimiento y sé que las palabras no alcanzan para demostrarte mi amor y fidelidad, pero yacen desde lo más profundo de mi corazón.

Me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando, en el nombre de Jesús, nuestro salvador. Amén.

¿Cuál es el salmo de agradecimiento?

Otra forma de agradecer a Dios por tus bendiciones, es por medio del salmo 39; el cual habla sobre la bondad del Señor hacia las bendiciones que tienes en la vida.

En ti, Señor, he puesto mi confianza, mi esperanza;

tú te has inclinado con ternura sobre mí,

y has escuchado mi clamor y has acogido mi vida.

Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo.

Yo me siento dichoso y te canto un canto nuevo;

yo te alabo y exulto de alegría ante ti, Señor.

Tu presencia me llena de respeto y ante ti me anonado;

y decidido me voy en pos de ti, renunciando a la mentira.

Te doy gracias de todo corazón; me alegro contigo.

¡Cuantas maravillas has realizado en mi vida, Señor mío;

Como tú no hay nadie capaz de tanto amor hacia el hombre!

Quiero dar testimonio de tu bondad y ternura para conmigo y cantar,

Señor Jesús, lo que tú has hecho con mi historia.

Reza esta oración antes de levantarte para comenzar el día con gracia en Dios.

