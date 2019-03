Pociones sexuales que podrían dañar la salud de las mujeres durante el sexo.

En muchas ocasiones las mujeres se callan el dolor o la incomodidad durante el sexo, pues prefieren que su pareja disfrute al máximo y que no se enojen por no cumplir sus expectativas, claro que no todas pues hay algunas que si lo dicen, y es que hay algunas posiciones sexuales que pueden dañar la salud de las mujeres y aquí te decimos cuales son.

VAQUERA INVERTIDA

En esta posición sexual la penetración puede ser muy buena, ellos tienen contacto directo con nuestros glúteos y el pene está un poco doblado, lo que puede ocasionar un poco de dolor, además de que te vas a incomodar.

MISIONERO

Esta puede ser una posición muy inofensiva, pero para las mujeres que constantemente sufren infecciones urinarias no es recomendable ya que en esta posición el pene empuja hasta la uretra y arrastra las bacterias ¡Cuidado!

LA PELOTA SUIZA

Para realizar esta posición debes tomar en cuenta que esta postura se realiza sobre una pelota suiza, de las grandes que se utilizan para yoga y pilates, es por esto que al ser una superficie inestable, por lo que podrían resbalarse y no lograr la penetración podría acabar mal.

EL DOMADOR

En esta posición sexual, el hombre está de pie y la carga, mientras ella rodea su torso con sus piernas. No obstante, hay que tener cuidado porque al sudar el cuerpo se vuelve más resbaloso y con la intensidad de los movimientos, ella puede resultar lesionada.

