Plutón regresa en 2022: lo que significa para ti y tu signo zodiacal

Plutón regresa a los Estados Unidos por primera vez el 22 de febrero. Plutón representa la renovación, la transformación y el renacimiento, que pueden tener un impacto fundamental en ti y en tu signo zodiacal.

Para los principiantes, un planeta que regresa significa que regresa a la ubicación exacta en la que se encontraba durante el nacimiento. Para Estados Unidos, Plutón regresa a ese lugar, 27 grados Capricornio, 244 años después de su fundación.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Plutón significa transformación y renovación, muchos esperan cambios importantes en los EE.UU., especialmente después de años de agitación política y social. Sin embargo, el regreso de Plutón no solo afecta a los Estados Unidos.

Según Bustle, Plutón también tendrá efectos importantes en las carreras y lugares de trabajo de las personas. Esto es lo que puede significar para cada signo zodiacal.

Los expertos creen que el regreso de Plutón puede tener un gran impacto en las carreras de millones de personas.

ARIES

21 DE MARZO - 19 DE ABRIL

“Aries puede sentirse especialmente desnudo porque ha estado experimentando cambios en público”, dijo la astróloga Dana DeFranco a Bustle.

“Esto podría implicar un cambio en los valores o la estética relacionados con su carrera y/o estatus social general”.

Agregó que si actualmente tiene dificultades en el trabajo, "el alivio está en camino".

TAURO

20 DE ABRIL - 20 DE MAYO

Si eres Tauro, DeFranco le dijo a Bustle que es probable que no estés donde quieres estar profesionalmente.

A pesar de sus logros, es posible que se sienta insatisfecho y sienta que le falta algo.

También dijo que probablemente ha habido muchos obstáculos en su camino desde 2018.

Recomendó que los Tauro se tomen un descanso de la vida viajando a un lugar nuevo o simplemente perdiéndose en un libro para ayudarse a reenfocarse y prepararse para impulsarse a donde quieren estar.

GEMINIS

21 DE MAYO - 20 DE JUNIO

Al igual que los Tauro, DeFranco dijo que los Géminis también podrían no sentirse contentos con el lugar en el que se encuentran en su carrera actual; tanto es así, que pueden estar al borde de un cambio de carrera.

CÁNCER

21 DE JUNIO - 22 DE JULIO

“Como uno de los signos del zodíaco más conocedores de los negocios, ha aprovechado todas las oportunidades con gracia y aplomo y ha ganado confianza para enfrentarse a sus oponentes”, dijo DeFranco a Bustle.

“Ahora es un buen momento para trabajar con un socio comercial en inversiones conjuntas.

“Es un momento fructífero para mezclar negocios con placer”.

LEÓN

23 DE JULIO - 2 DE AGOSTO 2

Los Leo han estado trabajando para equilibrar sus vidas personales y comerciales, según DeFranco, y finalmente están viendo que su ajetreo da sus frutos.

“En medio de lidiar con compañeros de trabajo turbios y luchar contra crisis de salud física o mental, finalmente has dominado una rutina personal diaria para mantenerte saludable y concentrado”, dijo.

“Otro tema importante para Leo ha sido aprender a controlar su ego y orgullo en la puerta y, en algunos casos, presentar su agencia personal solo para llegar a fin de mes.

“Esto puede ser particularmente humillante para Leo y si siente que no está siendo valorado adecuadamente, no es solo su imaginación, sino que ha salido del otro lado más fuerte por ello”.

VIRGO

23 DE AGOSTO - 22 DE SEPTIEMBRE

Las obligaciones profesionales pueden estar afectando el equilibrio entre el trabajo y la vida de Virgos a medida que Plutón regresa y DeFranco quiere que las personas se aseguren de que una no afecte negativamente a la otra.

“Combinar los negocios con el placer puede tener sus recompensas, solo recuerde verificar con usted mismo y asegurarse de que no esté afectando su salud y su capacidad para completar sus tareas diarias”, sugirió.

LIBRA

23 DE SEPTIEMBRE - 2 DE OCTUBRE 2

Al igual que Virgos, DeFranco cree que los Libra deben tener en cuenta el equilibrio entre el trabajo y la vida.

También cree que es un momento apropiado para que los Libra recuerden sus pruebas y triunfos y reflexionen sobre cómo han crecido a través de ellos.

En un intento por sentirse en paz con el lugar donde se encuentra, recomendó redecorar sus oficinas en el hogar o incluso escribir cartas a su yo pasado, presente y futuro para tener una sensación de seguridad y equilibrio.

ESCORPIÓN

23 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE

“Scorpio ha sufrido una revisión completa de sus entornos personales que han cambiado para siempre la forma en que procesan la información y los estímulos”, explicó DeFranco a Bustle.

“Pregúntese qué debe cambiar en su entorno personal que podría aumentar su productividad o disfrute en la vida y el trabajo”, sugirió.

“Considere qué papel juega Internet en su vida diaria.

“Programe descansos en su día y bloquéelos en su calendario”.

SAGITARIO

22 DE NOVIEMBRE - 21 DE DICIEMBRE

DeFranco dijo que todo se trata de finanzas personales y seguridad laboral para los Sagitario.

“Considera lo lejos que has llegado en términos de aprender a negociar por tu cuenta y prepárate para hacerlo nuevamente porque este es un momento maravilloso para pedir un aumento de sueldo o buscar nuevas oportunidades de trabajo que te ofrezcan todo lo que deseas y luego un poco”, instruyó.

CAPRICORNIO

22 DE DICIEMBRE - 19 DE ENERO

DeFranco advirtió que los capricornianos pueden sentirse "inusualmente impulsivos" durante el regreso de Plutón y pueden cuestionar todo lo que los ha llevado a su estado profesional actual.

Le recordó a los capricornianos que no sean demasiado duros consigo mismos y que no son un fracaso, incluso si no están donde quieren estar.

ACUARIO

20 DE ENERO - 18 DE FEBRERO

Si eres Acuario, DeFranco dijo que es posible que te sientas inseguro acerca de tu trabajo actual o de las decisiones profesionales que te han llevado a donde estás.

“Pero algo sucedió en los últimos dos años para restaurar tu fuerza y vitalidad y finalmente te estás liberando”, afirmó.

“No se equivoquen, se está produciendo un cambio de guardia y las probabilidades están a su favor”.

PISCIS

19 DE FEBRERO - 20 DE MARZO

Piscis ha pasado por una revelación sobre sus relaciones con sus compañeros de trabajo, explicó DeFranco.

Sugirió que ahora podría ser el mejor momento para iniciar un negocio con un amigo o compañero de trabajo de confianza.

Si bien todos los signos zodiacales tienen un conjunto identificable de características, algunos rasgos evolucionan en ciertas épocas del año.

Estas son las características de cada signo zodiacal en febrero, cuando regresa Plutón.

