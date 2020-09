Platillos mexicanos típicos para el 15 de septiembre ¡Deliciosos!

¡Prueba los mejores platillos mexicanos este 15 de septiembre! Foto: viamexico

El mes patrio llegó y no pueden faltar los platillos típicos mexicanos en la noche patria este 15 de septiembre y degustar lo mejor de México. Hay algunos platillos que se pueden consumir todo el año, todas las temporadas, pero estos platillos son lo mejor que te puede ofrecer cada estado para consumir la variedad culinaria de nuestro país.

¡Disfruta estas fiestas patrias con su colorido sabor mexicano! Foto: dulcevidatravel

Platillos mexicanos para septiembre

A continuación te dejamos los mejores platillos mexicanos que te puede ofrecer esta celebración del 15 de septiembre:

Chiles en Nogada

Los chiles en nogada son un platillo típico de Puebla, se cree que fueron producto de un postre para Ignacio Allende, uno de los héroes de la Independencia. Este platillo típico tiene los colores de la bandera: lo blanco por su nogada, que es una salsa especial de nueces, lo verde por el perejil, aunque algunas personas prefieren evitarlo, y lo rojo de la granada, que es una fruta de la temporada. esta combinación de sabores dulces con el chile relleno de picadillo y demás especias, lo hacen único. ¡Tienes que probarlo!

Pozole

El exquisito sabor de Jalisco y su algarabía se hace presente en este típico platillo que no puede faltar un 15 de septiembre, el día del Grito Nacional. Su colorido y sus sabores son únicos al paladar y lo mejor es que se puede hacer de cerdo, de res, de pollo, ¡o vegetariano!. Hay pozoles para todos los gustos y no puedes perdértelo.

No puedes perderte un rico pozole. Foto: facebook

Pambazos

¿Y qué me dicen de los pambazos? este antojito mexicano comenzó en Xalapa, Veracruz y fue creado en honor a la Emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo, por un cocinero de nombre Josef Tüdös, quien se inspiró en las formas del volcán Citlaltépec (pico de Orizaba). Es un emparedado que previamente se marina en chile guajillo con otras especias y comúnmente se rellena de papas con chorizo, lechuga, queso, crema, y otros condimentos. Si lo pruebas y no te manchas la boca de crema, no has comido un pambazo.

Tostadas

En toda kermess o fiesta del grito de independencia, no pueden faltar estas protagonistas culinarias y es que los sabores más comunes son de tinga, que es pollo desmenuzado con tomate rojo y “de pata”, que es la pata de puerco curtida en vinagre. Ambas delicias se montan en la tostada, obviamente hecha de maíz, y encima del guisado le agregas lechuga, queso, crema y su respectiva salsa, verde o roja.

Prueba el pambazo, no te arrepentirás. Foto: facebook

Mole poblano

Esta delicia que se debería considerar patrimonio cultural de la humanidad, está hecho de varias horas de dedicación. Fray Bernardino de Sahagún, relató por primera ocasión un guisado prehispánico que se ofrendaba a Moctezuma y que era preparado con una salsa de chile caldoso llamada chilmulli o chilmole, repitiendo constantemente la palabra mulli para referirse a una salsa. Este delicioso platillo tiene casi de todo. Desde pan y tortilla, hasta 5 diferentes tipos de chiles, pan, tortilla y hasta chocolate, se puede hacer con guajolote (pavo) o pollo. Y usualmente va acompañado de arroz y frijoles. ¡Es un verdadero manjar!

Tamales

Este platillo típico, no solo se consume este 15 de septiembre, también son protagonistas de varios eventos importantes como el día de la Candelaria. Se dice que el tamal es un platillo disputado en varios países latinoamericanos, pero la realidad es que su procedencia es orgullosamente mexicana por los escritos de Fray Bernardino de Sahagún que habla por primera vez del maíz. Es una masa hecha de maíz envuelta en una hoja de maíz, plátano, y puede ser diminuto (7 cm aproximadamente) o muy grande (como el zacahuil). Quien no ha probado el tamal, no sabe de lo que se está perdiendo.