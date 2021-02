Pistaches: 6 Beneficios saludables de consumir este fruto seco

Este 26 de febrero se celebra a uno de los frutos secos más antiguos del mundo, el pistache, y para celebrarlo, La Verdad Noticias te invita a conocer cuáles son sus 6 beneficios para la salud.

Día mundial del pistache

Desde el 2007 se celebra el Día Mundial del Pistache, fecha dedicada al fruto seco que tiene más de 9 mil años de antigüedad y el cual posee muchas propiedades ¿las conoces?

La intención de conmemorar este día es para celebrar las propiedades del pistache, fruto seco que sale de un árbol milenario que proviene de Asia y que ahora se conoce en todo el mundo. El cual es muy apreciado por su sabor y porque tiene diversos beneficios en nuestra salud.

Esta celebración nació en Estados Unidos, que ahora ya es mundial, y cuyo país se ubica en el segundo lugar de los principales productores de pistache en el mundo; Irán es el primero y Turquía se coloca en el tercer puesto.

Beneficios de los pistaches. Foto: Amazon

Beneficios del pistache para la salud

Los especialistas dicen que este fruto seco debería estar más presente en nuestra dieta, puesto que se trata de un alimento rico en fósforo, potasio, magnesio y proteínas vegetales. A continuación te compartimos algunas propiedades del pistache que son reconocidas por la ciencia y promovidas entre los consumidores.

Previene el envejecimiento y fortalece la piel. Ayuda a prevenir enfermedades cardíacas porque tiene grasa no saturada. Es útil contra la depresión y el estrés. Por su poder antioxidante ayuda en procesos inflamatorios Contiene magnesio que ayuda a nivelar el ritmo cardiovascular y a relajar los músculos. Su alto contenido en potasio ayuda a cuidar la musculatura y el buen rendimiento físico.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) señala que estos frutos secos también son fuente de fibra, vitaminas y grasas buenas. Por todas estas propiedades es considerado un superalimento.

Un estudio del New England Journal of Medicine señala que la cantidad ideal no debe exceder los 28 gramos, algo así como menos de 50 pistaches al día.

