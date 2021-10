La pintura de uñas para hombres cada día va en aumento. Desde luego, si la manicura no ha fructificado en la moda masculina no es por falta de referentes. Hace ya años que, por placer estético o por compromiso social, no hay celebridad que no se haya pintado las uñas en alguna ocasión.

Algunos artistas son extraordinariamente fieles a esta costumbre, como Steven Tyler. Así lo corroboran imágenes suyas de distintas décadas, en actos públicos o incluso en las redes sociales de su hija Liv Tyler.

Si deseas saber más acerca del diseño de uñas para hombres, a continuación La Verdad Noticias te comparte la razón por la que los hombres se pintan las uñas y el significado del color de manicura rojo.

Diseños de uñas para hombres

Algunos diseños de uñas para hombres que puedes lucir y estar en tendencia son:

Caritas felices

Harry Styles puso de moda este diseño. Anteriormente ya se le había visto con las uñas pintadas pero darle un toque divertido con la carita feliz es una gran opción.

Minimalista

Si quieres adentrarte en el mundo del nail art pero no sabes cómo empezar, se vale ir de menos a más. Por ejemplo estas uñas, no necesitas algo llamativo para qué luzca. Unas simples líneas hacen toda la diferencia en todo tu look.

Uñas diferentes

Este estilo de uñas es para ti, en los que puedes poner uñas completas, figuras y hasta letras. La creatividad será tu mejor amigo para lograr algo fuera de lo común.

Con mucho glow

Cómo olvidar a Bad Bunny, fue una de las principales figuras en darse a notar con estilos brillantes en sus uñas. Aquí aplica cualquier color, ya sea mate o brillante, si te gusta experimentar puedes empezar con una uña y probar.

¿Por qué los hombres se pintan las uñas de color negro?

Uñas negras para hombres

La razón por la que los hombres se pintan las uñas color negro es por que, en primer punto, el acto de pintarse las uñas podría remontarse a las guerras y a los ritos de brujería para que fueran protegidos en batalla. Con recurrencia muchos hombres, jóvenes,indios, señores paramilitares que llegaban a su campamento aparecían con las uñas pintadas de negro. Aunque también este color es neutro y no tienes que estar pensando cómo combinarlo.

¿Qué significa tener las uñas pintadas de rojo?

Pintura de uñas para hombres color roja

El diseño de uñas rojas se considera moda a lo largo del tiempo, y es que este tono indica pasión, elegancia, pureza, gozo, alegría y celebración. Por supuesto la pintura de uñas para hombres es una moda que ha llegado para quedarse.

