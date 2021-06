Pikachu Jet Bc ¿Cuándo sería el primer vuelo y a dónde llegará?

El Pikachu Jet Bc, el nombre de la nave, realizará su primer vuelo el próximo 28 de junio y el cual saldrá de Tokio y aterrizará en Okinawa.

Hay que destacar que esta novedad resultó de la asociación entre The Pokemon Company y la aerolínea de bajo costo Skymark, festejan el 25 aniversario de la franquicia animada.

Y es que además de ilustrar el transporte con el peculiar personaje de Pikachu que tambien ha sido estrella de YouTube, los asientos -hasta la fila 25- estarán decorados con un diseño especial, junto con un montón de globos.

¿A dónde llegará Pikachu Jet Bc?

The Pokemon Company como Skymark

The Pokemon Company como Skymark, solo han pensado en vuelos en Tokio y en Singapur aunque no descartan la posibilidad de hacer paradas de gran escala, aunque no especificaron cuándo y dónde.

También se destacaron que además de las lindas decoraciones y asientos decorados, la tripulación vestirá como el anime y sus alimentos también estarán diseñados para estar adhoc con la temática.

Se trata de un concepto llamado Proyecto Flying Pikachu, una iniciativa diseñada para impulsar el turismo en Okinawa, la prefectura tropical de Japón que se extiende por varias islas.

¿Cuáles son las novedades del Pikachu Jet Bc?

Los fanáticos de la serie que no viajen en el jet que celebra el 25 aniversario de Pokemon

Los fanáticos de la serie que no viajen en el jet que celebra el 25 aniversario de Pokemon, también podrán disfrutar de otros transportes al estilo Pikachu: trenes en coches, autobuses e incluso túneles que se pueden explorar.

Cabe destacar que no está claro cuáles serán las nuevas reglas con respecto al esquema turístico. Actualmente, los parques temáticos solo pueden ser visitados por residentes de Okinawa debido a la pandemia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.