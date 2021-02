Pies sin CALLOS en un ¡santiamén! con estos remedios caseros

Si quieres lucir pies suaves y perfectos, pero tienes callos, no te preocupes, aquí te compartimos remedios caseros que los eliminarán de tus pies en ¡un dos por tres!, así que ¡toma nota! y comienza a cuidar tu piel.

¿Por qué aparecen callos en los pies?

Antes de eliminar al enemigo que daña la estética de tus pies, debes saber por qué surgen, pues aun cuando los retires, si no tienes los cuidados necesarios volverán a aparecer, y es que los callos, aunque no lo parezcan, son la forma en que la piel se defiende del roce constante de una zona específica del pie ya sea por ser punto de apoyo o porque el calzado no te queda de la forma ideal.

Derivado de lo anterior, es que los pies comienzan a formar grietas y durezas que pueden no solo verse mal, también pueden doler, y si este descuido es grave, también las uñas puedes resultar afectadas, pues se engruesan y si no hay buena higiene pueden infectarse con hongos, por eso debes esforzarte por cuidarlos.

En La Verdad Noticias te revelamos que existen tres fases de la formación de callos en los pies, y son las siguientes:

Engrosamiento de la piel o hiperqueratosis

Irritación del tejido subcutáneo

Penetración en zonas más internas de la piel

La última fase, puede llegar a ser tan grave que puede alcanzar el hueso, así que si tu problema es muy avanzado, procura acudir a un podólogo, aunque sí solo es leve, entonces estos remedios caseros para eliminar callos de los pies, ¡serán tu mejor aliado!

Remedios caseros para eliminar los callos en los pies. Foto: cositasfemeninas.com

Remedios caseros para pies suaves y hermosos

Limas para retirar callos

Eliminar la piel seca de los pies se puede hacer fácilmente con cortacallos, repadores, piedra pómez y limas, eso sí, procura hacerlo con cuidado o podrías herirte.

Bicarbonato de sodio

Para hacer este remedio casero, crea una pasta con agua y bicarbonato, luego en los pies limpios aplica por 20 minutos, enjuaga y después usa una lima para eliminar el callo del pie.

Manzanilla

Haz suficiente té de manzanilla, después en una tina y ya que esté tibio introduce tus pies y deja que se remojen hasta que la piel se sienta suave, luego retira y usa una piedra pómez para tallar los callos.

Cebolla o ajo con aceite

Para que sea más fácil eliminar el callo, puedes optar por tallar en la zona afectada ajo machacado o cebolla con aceite y ¡listo!, la piel estará más blanda y será sencillo quitarlo.

¿Cómo evitar la aparición de callos?

Usa zapatos a tu medida, es decir que no sean demasiado holgados o ajustados

Procura aplicar a tus pies siempre una crema hidratante

Si te es posible cambia los zapatos altos por calzado deportivo de buena calidad

Con frecuencia remoja tus pies en agua con sal y con piedra pómez o una lima elimina las impurezas

Evita que tus pies estén húmedos usando calcetines térmicos y transpirables

Con información de elmercurio.com.mx