Pierre Cardin, el maestro de los grandes diseñadores

Un 2 de julio pero de 1922 nace Pietro Costante Cardin el legendario Pierre Cardin, hijo de Alessandro y Maria Cardin y justamente a sus 96 años ya ha autorizado que se filme la historia de su vida y que aunque se dice así mismo "el modisto más viejo" a su edad sigue vital y sintiendose joven.

En 1945 se trasladó a París por problemas económicos. Allí, estudió arquitectura y trabajó con Jeanne Paquin al terminar la guerra y luego con Elsa Schiaparelli hasta que se convirtió en jefe del atelier de Christian Dior en 1947. Cuando le denegaron trabajar en Balenciaga, decidió fundar su propia casa en 1950. Es así como Cardin se inició en la alta costura en 1953.

Cardin se hizo conocido en los años 50 por su estilo vanguardista, y en los 60 por sus diseños futuristas inspirados en la era espacial. Prefería las formas y los motivos geométricos, a menudo ignorando la forma femenina. Innovó al diseñar la primera moda unisex, comprobando que ésta es a veces experimental, y no siempre práctica, y también en los 70 puso de moda la alternancia de faldas mini (a mitad de muslo) y maxi (largas hasta los tobillos) y la combinación de minifalda con abrigo, blusa o casaca muy largas.

Cardin fue el primer diseñador en exportar a Japón, un nuevo mercado para la "alta costura", cuando viajó allí en 1959.

Ya no va a diario al taller situado en la parte de arriba de la tienda Pierre Cardin, frente al Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, porque "en estos momentos está cansado". Pero sigue dibujando "siempre, siempre, siempre".

Agarra un lápiz y esboza unas mangas mariposa y un bailarín. Lo hace con trazo seguro.

El diseñador solía esquivar los temas sobre el futuro de la empresa, que pierde fuelle en Francia, pero todavía es muy popular en Asia y Estados Unidos. Ahora, tres meses después de la muerte de Karl Lagerfeld, aceptó que se ruede una película biográfica sobre su vida y confiesa que reflexiona sobre su sucesión.

"Cuando haya muerto, habrá sucesores, por supuesto. Tengo tres jóvenes muy buenos. No quiero que hagan lo mismo que yo".

El famoso diseñador esta preparando un desfile para mayo en el Palacio Bulles, su residencia futurista frente a la bahía de Cannes, y se dispone a acoger el 26 de julio a la cantante Mireille Mathieu en el festival de Lacoste, que él mismo fundó en el sur de Francia.

El Brooklyn Museum de Nueva York le dedicará a partir de este verano una retrospectiva que insistirá en su carácter vanguardista y en su influencia más allá de la moda.

"He tenido éxito en todo lo que he hecho. La vida me ha favorecido", menciona el modisto.