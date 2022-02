Pierde peso, tonifica y carga tu energía con un paseo diario de 30 minutos

Cualquiera que diga que necesitas ir al gimnasio todos los días para ponerte en forma está equivocada. Una de las formas de ejercicio más subestimadas es la buena caminata a la antigua.

Es una actividad diaria, pero puede proporcionar una variedad de beneficios para la salud, desde mejorar su estado de ánimo hasta aumentar sus niveles de energía. Un estudio incluso encontró que caminar 30 minutos, cinco días a la semana, redujo el riesgo de enfermedad coronaria en un 19 %.

La entrenadora personal Louise Barton dice que caminar también puede ayudar a aliviar el dolor en las articulaciones, lo que es particularmente beneficioso para cualquier persona que sufra enfermedades articulares degenerativas como la artritis. “Caminar puede incluso ayudar a mejorar su sistema inmunológico”, agrega Louise.

Caminar puede ayudar a mejorar su sistema inmunológico.

“Estar expuesto al aire libre, diferentes condiciones climáticas y simplemente llevar un estilo de vida más activo puede ayudar a fortalecer los anticuerpos, lo que a su vez puede ayudar a combatir las enfermedades”.

Además, un buen paseo quita las telarañas y ayuda a vencer el estrés y la ansiedad, gracias a la liberación de endorfinas en el cerebro que provoca. En cuanto a las calorías, espere quemar alrededor de 150 por cada 30 minutos de caminata rápida, lo que implica poner sus brazos a trabajar para obtener mayor velocidad e impulso.

Trotar, por otro lado, implica más rebote en las puntas de los pies: es un mayor impacto y tiendes a moverte más rápido. Ábrete camino hacia el fitness probando estos sencillos consejos...

Vestirse con ropa adecuada

Vestirse con ropa adecuada.

Usar jeans, botas y un suéter de lana es genial si vas a dar un paseo tranquilo por el campo. Pero si desea que su caminata sea un poco más activa, debe optar por ropa adecuada; después de todo, ¡no usaría tacones en una bicicleta o joggers para nadar!

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, los tenis cómodos y la ropa transpirable, como mallas y lycra, son ideales para una caminata rápida. Quieres libertad de movimiento mientras te mantienes caliente.

Subir escaleras

Seguir una ruta que incluya un tramo de escaleras o escalones puede ayudar con la quema de calorías. De hecho, subir escaleras puede eliminar 10 calorías adicionales por minuto, lo que puede parecer una cantidad pequeña, pero con el tiempo se acumula rápidamente.

Louise dice que subir las escaleras tiene muchos beneficios. “No solo hace que sus piernas ardan y ayuda a fortalecer naturalmente los músculos de las piernas, la cadera y los glúteos, sino que también activa naturalmente todos los músculos abdominales, y su condición cardiovascular lo agradecerá”.

Subir escalones también puede probar y mejorar el equilibrio, algo que se deteriora a medida que envejecemos.

Dirígete a las colinas

Dirígete a las colinas.

Cuando subes las escaleras, hay un pequeño descanso en cada escalón para que tus músculos se relajen antes de volver a subir. Sin embargo, aborde una pendiente y sus músculos trabajarán el doble.

Así que diríjase a la colina más cercana para estimular el corazón y los pulmones, además de tonificar la parte inferior del cuerpo, sin sentadillas ni pesas a la vista. Su quema de calorías también puede aumentar en la asombrosa cifra de 100 calorías cada 30 minutos con la ayuda de unas pequeñas pesas.

Pero no hace falta que salgas a comprar un juego de mancuernas para llevar por el parque, sobre todo si no estás acostumbrado a levantar pesas, ya que esto podría provocarte una lesión. En cambio, Louise recomienda colocar un par de bolsas de arroz o azúcar en una mochila, o caminar con pesas en las muñecas o los tobillos.

“Agregar una forma de resistencia a su caminata ejerce más presión sobre sus músculos, lo que ayuda a tonificarlos y fortalecerlos”, dice ella.

Obtener ritmo

Suena obvio, pero cuanto más rápido camine, más calorías quemará en menos tiempo. Trate de caminar con brío: mueva los brazos y exagere sus movimientos para acelerar su ritmo cardíaco.

Louise también sugiere agregar secciones más rápidas a una caminata de ritmo normal de vez en cuando, especialmente si le resulta difícil mantener una caminata rápida. “Camina lo más rápido que puedas durante un par de minutos, luego vuelve a bajar a un ritmo normal durante un minuto y repite varias veces durante 30 minutos”.

Aprieta los músculos

Para hacer que sus músculos trabajen un poco más, intente apretarlos intermitentemente mientras camina. Por ejemplo, al subir una colina, contrae activamente los músculos de los glúteos todo el tiempo que puedas.

Luego, en un estiramiento más plano, apriete los abdominales, sostenga de cinco a 10 segundos y luego suelte. Haga esto de vez en cuando durante tres minutos.

Entrena con música

Tiene sentido que si camina al ritmo de la música con un ritmo rápido, naturalmente caminará más rápido, lo que a su vez aumentará su ritmo cardíaco y mejorará su condición física. Baje el tempo y, naturalmente, puede reducir la velocidad.

Así que conecte sus auriculares y elija música con un tempo de alrededor de 100 latidos por minuto: un estudio considera que es el tempo ideal para mantener un ritmo "rápido".

Busque en Google "canciones de 100 bpm" y se verá inundado con pistas adecuadas para bailar mientras camina, desde Crazy In Love de Beyoncé hasta Superstition de Stevie Wonder.

Entrenamiento de alta intensidad

Para sudar de verdad, agregar ráfagas de HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad) a una caminata es una excelente manera de lograr un buen entrenamiento en un corto espacio de tiempo. Los episodios de cardio, como sentadillas, saltos de estrella y burpees, son ideales.

“Por ejemplo, una vez que alcances los 1000 pasos, agrega un ejercicio como saltos de 10 estrellas. Después de otros 1000 pasos, opta por 10 sentadillas. Haz esto 10 veces, hasta que alcances los 10 000 pasos, el objetivo diario recomendado”, dice Louise.

Un rastreador de muñeca es una manera fácil de monitorear sus pasos. La mayoría de los teléfonos inteligentes ahora vienen con contadores de pasos incorporados, aunque esto significa tener que llevar su teléfono donde quiera que vaya.

Trotar

Una vez que haya logrado su entrenamiento para caminar, puede agregar algunos intervalos cortos de trote.

No te preocupes, eso no significa hacer nada demasiado extenuante. Si lleva el calzado adecuado (idealmente, zapatillas deportivas con amortiguación, no zapatos de suela dura), intente trotar suavemente, aterrizando suavemente sobre las puntas de los pies y manteniendo el torso erguido.

No hay necesidad de trotar durante 30 minutos. En su lugar, mezcle las cosas: camine a paso ligero durante cinco minutos, luego trote durante los siguientes cinco. Siga alternando entre los dos y, con el tiempo, intente aumentar el tiempo que pasa trotando.

Aumentar el ritmo significa una mayor quema de calorías y es una forma ideal de mejorar su forma física.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!