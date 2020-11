Pierde peso sin dieta, aquí unos trucos

Aprende a bajar de peso sin que tengas que hacer algún tipo de dieta con estos trucos. | vozpopuli

Intentar adelgazar durante el confinamiento es difícil pero es posible y hasta recomendable ya que algunos expertos han sugerido que la obesidad, junto con la edad, son factores de riesgo cuando se sufre de coronavirus, en La Verdad Noticias te traemos estos trucos para que lo hagas sin dietas.

El exceso de peso también puede causar otros problemas. Un estudio reporta que es ligeramente más difícil intubar a los pacientes obesos, mientras que hay evidencia de que el exceso de tejido graso puede complicar el manejo del ventilador. El sobrepeso excesivo puede causar otros problemas de salud, que, con la crisis sanitaria actual y el riesgo de contagio en hospitales, serán más difíciles de ser atendidos y no son deseables ni para el paciente ni para el personal sanitario colapsado.

Baja de peso sin hacer dieta. foto: as

Trucos para bajar de peso

Opta una dieta relajada

Esto significa que no se debe tratar de reducir las calorías de forma demasiado drástica, pero también que se debe prestar atención a la densidad de los nutrientes, comiendo alimentos con alto contenido de vitaminas, minerales y fitonutrientes que el cuerpo necesita, en lugar de los que simplemente lo llenan.

Trabaja en tu alimentación intuitiva

Cuando pienses en comer un bocadillo, pregúntate, '¿tengo hambre o estoy aburrido?'" Al mismo tiempo, el ejercicio no debería ser la primera prioridad. No hay que abandonarlo si lo haces, pero si no tienes un historial practicándolo es mucho mejor que lo cojas poco a poco, ya que pasar de 0 a 100 en este apartado puede hacer más daño que bien (lesiones, abandono inmediato, dolores).

Pregunta a tu intuición el por qué comes. foto: pcdn

Cocinar tus propios alimentos

Según Lee Chambers, nutricionista de rendimiento, refuerza nuestra salud mental al obtener la satisfacción de crear algo desde cero y es algo que puede poner una sonrisa en la cara de los demás.

Alternativas saludables

Para bajar de peso, considera la posibilidad de añadir más a las comidas que no incluyan lo suficiente. Si la merienda es un problema, cambia lo que comes por opciones saludables: chocolate negro en vez de chocolate con leche, por ejemplo, y mantén las galletas y los cereales azucarados fuera de la vista, que pueden ser sustituidos por té o café solo.

TE PUEDE INTERESAR:Bajar la panza, consejos para tener un abdomen ¡de 10!

¿Padeces de intestino irritable? Esta es la #dieta #FODMAP para aliviar las molestias ¡Conoce todo sobre ella! ������������https://t.co/HM2kTfST3H — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) July 27, 2020

Bebidas alcohólicas

Deberías reconsiderar tu consumo de alcohol ya que contribuye a tener antojos de comida y actúa como un depresor, que no necesitas en este momento. Trata de reducirlo, tal vez evitando su consumo hasta los viernes o sábados por la noche, por ejemplo. Todos se enfrentan a sus propios desafíos en este confinamiento y añadirles una dieta restrictiva no debería ser la prioridad de nadie. Pero, este podría ser el momento ideal para evaluar cómo comes, aprender nuevas habilidades en la cocina, y dominar un puñado de recetas para reemplazar tus hábitos de comida rápida.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.