¿Piel masculina sensible?; te damos los consejos que necesitas para cuidarla

Una manera ideal para comenzar a cuidar de nuestro cuerpo, es conocer más sobre nuestra piel, la cual, es el órgano más grande que tenemos, y claro, uno de los más hermosos, pero, si no sabes cómo cuidarla se irritará y lastimará, así que, en esta ocasión te diremos cómo debes tratar y proteger tu dermis, pues, si constantemente eres más susceptible a irritarte con el sol, diversas sustancias y texturas, entonces, es por que, tienes piel sensible y tienes que aprender a tratarla correctamente.

¿Cómo saber si tienes o no piel sensible?

Aunque, los síntomas suelen ser evidentes, es importante identificar los estímulos que provocan su irritación, pues, particularmente cuando se habla de la zona de la cara, es muy fácil notar que se enrojece al exponerse al sol, al clima frío,la depilación o en el caso de los hombres la acción de rasurarse, pues, rápidamente las zonas en cuestión se tornan en color rojo, así que, mucho ojo, necesitas ser más cuidadoso para no lastimarte.

En el caso de las mujeres, su piel suele ser más sensible en comparación de la de un hombre; sin embargo, incluso en el sexo masculino, la dermis de la cara puede ser muy sensible a los factores antes mencionados, por ello, es necesario tener un aseo y cuidados adecuados, para mejor totalmente su condición y no maltratarla

La navaja, la gran enemiga de la piel masculina

Pasar a diario la navaja por la cara suena a una tortura para los hombres de piel sensible, pues, cada vez que se hace, se vulneral el manto hidrolipídico, cuya finalidad es crear una barrera con sudor y sebo para evitar que, agentes externos puedan lastimarla y al mismo tiempo, procura no perder agua.

La solución, para disminuir la irritación, al realizar este ritual de la mañana, es evitar presionar demás la navaja sobre el rostro, pues, incluso, se puede generar una herida, y para ello, hay diversas cremas que te serán útiles, aunque, lo más recomendado es usar gel para rasurar, ya que, no solo te ayudará a que el rastrillo se deslice mejor, sino que, te hidratará perfectamente.

Ahora bien, será indispensable que se aplique un after-shave, ya que, aunque, al principio arderá un poco, se evitará que los poros queden abiertos, lo que, dará un terminado perfecto y suave, y bajará el ardor y enrojecimiento.

Por otro lado, una de las cosas que debes evitar, es el uso de navajas de un solo uso, es mejor que compres una de muy buena calidad y la combines con los productos antes indicados.

El sol, otro factor de irritación

Seas hombre o mujer, necesitas usar protector solar todos los días, particularmente si se tendrá exposición al sol, pues, si además de tener piel sensible la tienes clara, serás una presa fácil de los rayos UVB y UVA, así que, procura tu salud, y has una buena inversión con un bloqueador, solo recuerda que, debes aplicarlo al menos cada 2 horas.

Rutina de limpieza para la cara

Este cuidado es indispensable si tienes la piel sensible, pues, al terminar el día podrías tener un poco de irritación o incluso, sentir que tu piel está reseca, así que, lo ideal es que tengas una rutina de limpieza de la cara, usa en su preferencia agua tibia.

En el caso de que, uses productos de limpieza del rostro, elige los de textura cremosa, y evita aquellos que tengan exfoliantes o fragancias, además, al realizar estos cuidados no olvides que es tu cara, no el coche o los trastes sucios, realiza movimientos circulares con suavidad y seca a golpecito con una toalla limpia, hidrata y listo, serás la envidia de los vecinos.

