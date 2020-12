Piel bien hidratada en invierno con estos TIPS que harán magia

Hidrata tu piel consumiendo el agua necesaria. Foto: diario26.com

El invierno está más cerca que nunca y ya se sienten las primeras olas de frío que sin duda impactarán en la salud de nuestra piel, pero especialmente en la de la cara, de ahí que es crucial mantenerla muy bien hidratada, y en La Verdad Noticias te damos a conocer cuáles son los tips que pueden agregar a tu rutina de belleza para cuidarla mejor, así que ¡toma nota!

Compra un buen hidratante para la piel

Procura comprar un producto hecho para tu tipo de piel, evita todo aquel que esté hecho a base de agua o alcohol, ya que estas sustancias pueden resecar excesivamente tu dermis, procura que aquello que uses lleve al menos vitamina C y E, si tienes piel grasa usa a cremas que no sean comedogénicas y sI la tienes muy reseca opta por las que están hechas con aceite.

Añeja tu piel de las fragancias

Las fragancias generalmente están hechas a base de alcohol, una sustancia que provocan que la piel se reseque, así que evita que los productos que usas las contengan, especialmente si quieres proteger a tu dermis en invierno, ¡cuídate!

Usa agua tibia para tu piel

Cuando te bañes evita usar agua caliente, ya que esta puede retirar los aceites naturales de tu piel resecándola de ahí que es crucial que no la uses, además procura no rebasar los 10 minutos de exposición al agua, y cuando termines de ducharte seca tu rostro con los suaves golpecitos de una toalla, posteriormente aplica una crema que no contenga fragancias o alcohol.

Compra un humidificador para tu piel

Durante el invierno el ambiente puede ser algo seco, así que tu piel lo resentirá, pues para estar saludable requiere un poco de humedad, para ello puedes optar por adquirir varios humidificadores para que te ayuden con ello, puedes comprar varios y colocarlos en diferentes partes de tu hogar para que el clima se equilibre y de este modo tu dermis no se reseque.

Siempre coloca bloqueador en tu piel

Recuerda que no importa si es verano, invierno o es un día nublado, siempre debes usar bloqueador, ya sea para exteriores como para pantallas, recuerda que esa luz que emiten también daña la piel, así que ¡a comprar!

Cuida la piel de tus labios con bálsamo

En esta temporada tener los labios bien hidratados es crucial, así que opta por siempre colocarles bálsamo, de preferencia opta por aquel que también tenga protección solar, y eso sí, no te limites, usa cuanto necesites, solo así podrás prevenir que se agrieten, lo que sí debes evitar por completo es humedecerlos con tu saliva, ya que eso los pondrá muchos más resecos.

Hidrata tu piel bebiendo mucha agua

Procura ingerir al menos 2 litros de agua al día, eso aun cuando no tengas sed por el frío del invierno, también incluye alimentos con omega 3, pues estos ayudarán a que tu piel mantenga los aceites naturales.

