Casi 50.000 personas han firmado una petición en línea publicada en la página change.org iniciada por un experto en la realeza que exige que el príncipe Harry renuncie a sus títulos.

La apelación de Lady Colin Campbell tiene como objetivo invitar al duque de Sussex a solicitar "voluntariamente" que su abuela, la reina Isabel, deje sus "títulos y rango de estilo real en suspenso".

Es de señalar que esta acción se produce después de la decisión de Harry de retirarse de su papel como miembro de la realeza a tiempo completo en 2020 y trasladarse a los Estados Unidos con su esposa, la duquesa de Sussex, y su hijo de dos años, Archie.

Príncipe Harry, sin títulos de la realeza

Petición en change.org busca firmas para retirar títulos al Príncipe Harry.

La petición dice: “Como ciudadano puramente privado, sin rango real, estilo o título, él (Harry) podrá complacer sus creencias personales, como es el derecho de todos los ciudadanos privados, sin la consiguiente posibilidad de dañar la institución de la Monarquía o las relaciones entre Potencias Amigas, y será libre de articular creencias, sin importar cuán objetables sean, sin las consecuencias que de otro modo serían inevitables siempre que posea el estatus de realeza".

Lady Campbell estuvo casada anteriormente con Lord Colin Ivar Campbell, el hijo menor del undécimo duque de Argyll, y escribió el libro Meghan and Harry: The Real Story. La personalidad de televisión de 71 años reveló anteriormente que decidió iniciar la petición en Change.org, ya que después de hablar con "muchas personas" sintió que "era lo correcto".

Dijo que si Harry, cuyo padre es el príncipe Carlos y su hermano mayor es el príncipe William, renunciara a sus títulos reales, lo liberaría de la institución real y le permitiría seguir una carrera en los medios "sin consecuencias".

“Comencé (la petición) porque creo que es lo correcto. He hablado con gente, mucha gente, que piensa que es lo correcto y es la solución”, dijo. Según Campbell, es la mejor solución porque libera a Harry para que pueda darse el gusto sin consecuencias y sin dañar la institución de la monarquía de la nación británica, el pueblo británico y él mismo.

Meghan Markle con problemas tras unirse a la realeza

Desde que se alejó de la familia real, Harry, de 36 años, y su esposa Meghan, de 39, se sentaron con una entrevista reveladora con Oprah Winfrey en la que la ex estrella de Suits habló sobre los problemas de salud mental que experimentó después de unirse a la familia real.

El príncipe Harry apareció recientemente en la serie documental de Apple TV The Me You Can't See, en la que habló abiertamente sobre cómo la trágica muerte de su madre, la princesa Diana, había afectado toda su vida. En octubre de 2020, la pareja lanzó Archewell Inc., que se enfoca en actividades sin fines de lucro y empresas de medios creativos.

