Personas con VIH sufren la falta de medicinas y alimentos en Cuba por COVID-19

La falta de medicamentos en las farmacias de la isla impacta dramáticamente a personas enfermas con VIH que no pueden tener acceso a los antirretrovirales y otros suplementos necesarios, te informamos al respecto.

Al menos 25 000 cubanos y cubanas tienen VIH. Los antirretrovirales para mantener controlada la enfermedad están en falta, como otros medicamentos en la isla.

Falta de medicamentos para VIH en Cuba. Foto: Consultor salud

Pacientes con VIH en Cuba

La activista Jacqueline Heredia, residente en La Habana y afectada por esa enfermedad habló sobre esta situación con Radio Martí. Ahora mismo no estoy tomando medicamentos de ningún tipo. No hay vitaminas, no hay nada.

Oscar Martínez vive en Ciego de Ávila y promueve desde hace algún tiempo una red de ayuda para enfermos de VIH. En los últimos meses ha vivido un panorama similar a causa de la falta de fármacos, y de una dieta adecuada a la enfermedad que padece.

Oscar subrayó: Los medicamentos antirretrovirales estuvieron en déficit alrededor de dos meses. Se estabilizó en ese momento, pero durante dos meses los pacientes tuvimos que alargar el tratamiento, es decir, tomarnos una pastilla un día sí, y un día no.

Agregó que tienen otras carencias. No contamos con una vitamina, no hay antihistamínicos. También tienen problemas con la dieta que les envían por la enfermedad.

Unas 25 494 personas vivían con el virus del VIH en Cuba al cierre del 2018, cuando se detectaron en la isla más de 2 200 nuevos casos de la enfermedad, según los datos más recientes del Ministerio de Salud Pública (Minsap) del país caribeño. El 80 % de los diagnosticados (20 446) son hombres y el resto (5 048) mujeres, en su gran mayoría (74 %) entre los 15 y los 49 años.

Desabastecimiento de tratamientos de VIH por Covid-19

Hoy Cuba trata a los enfermos combinando cinco antirretrovirales fabricados en el país con otros importados y certificados por la OMS. Cuba enfrenta una tensa situación por el desabastecimiento de medicamentos, problema que se ha visto agudizado en el mundo por la crisis provocada por la COVID-19.

El cuadro básico de medicamentos del país está constituido en el 2020 por 619 renglones, de ellos 263 son importados por el Ministerio de Salud Pública y 356 son producidos en el territorio nacional.

Para conocer más acerca de las coplicaciones que la pandemia por Coronavirus ha dejado en lapoblación, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.