Perros ¿Cuáles son los más famosos de la TV? Te decimos 10 que hicieron historia. Foto: dogalize.com

Las mascotas con piezas clave en los hogares, especialmente los perros, animales de cuatro patas que enamoran a todos por el amor que tienen por sus dueños, por eso, aquí te hablaremos un poco de ellos y te diremos, ¡quiénes son los más famosos de la televisión!

En La Verdad Noticias te revelamos que las películas y caricaturas han dado fama a varios personajes animalescos que se han robado el corazón de varias generaciones, más adelante te diremos cuáles son.

Hace poco te contamos cuando un amigo peludo se hizo viral al reencontrarse con su amo tras años de estar perdido, pero ahora, te daremos a conocer los personajes perrunos más famosos de la pantalla.

4 perros famosos de películas

Chihuahua de Beverly Hills. Foto: pinterest.com.mx

Hachi

La película “Siempre a tu lado” protagonizada por Hachi y el actor Richard Gere enterneció al mundo, por eso, se convirtió en todo un clásico y claro, la mascota, en un icono del amor incondicional.

Chihuahua de Beverly Hills

Varios chihuahuas se unieron para vivir locas aventuras en Beverly Hills en este filme y desde entonces todos se volvieron locos por querer a su lado esta divertida raza.

Beethoven

Nadie olvida esta película, pues, en ella, Stanley Tucci, Nicholle Tom, Charles Grodin y Bonnie Hunt vivieron una aventura increíble junto a este can que enamoró a todos con su ternura.

6 canes que llegaron a la fama en las caricaturas

Coraje. Foto: lineup.mx

Pluto

Se hizo famoso ser la amada mascota de Mickey Mouse, quienes juntos formaron una pareja que siempre está dispuesta a vivir muchas aventuras.

Scooby-Dooby Doo

Este amigo peludo es famoso por ser uno de los canes más miedosos de la pantalla chica, es muy querido e incluso tiene sus propias películas.

Snoopy

Desde 1950 cuando fue lanzado el primer capítulo de esta caricatura, este amigo perruno se ganó a toda la audiencia, pues junto a su amigo fiel Charlie Brown siempre están viviendo aventuras que los han vuelto inseparables.

Ayudante de Santa, el perro Simpson

Una de las series animadas más famosas es la de Los Simpson, de ahí que no es de extrañarse que el can que forma parte de ella se volviera muy viral, pero no solo es eso, sino que su personalidad divertida lo ha ayudado a ganarse el cariño del público.

Coraje, el perro cobarde

Este can de color rosa es uno de los favoritos de los amantes de las caricaturas, pues siempre está tratando de salvar a su querida ama, eso a pesar de que es una mascota asustadiza y cobarde.

Ruffo

Este amigo de cuatro patas fue el leal compañero de Daniel el travieso, pues, en las buenas y en las malas, enfrentó todo para no dejar abandonado a su querido amo.

Odie

Todos recuerdan a este amigo de Garfield, era noble y amable, de ahí que se ganó a la audiencia rápidamente.

