Perrito regañado y su pollito, derriten internet

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pucheros de este perrito han conmovido a las cibernautas en redes sociales debido a que es la manera en la que reaccionó mientras su dueño lo regañaba por aparentemente haberse portado mal en casa.

El usuario Sergio Andrés publicó el video del regaño a su mascota en Facebook y el clip ya superó las 8 millones de reproducciones.

"No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de yo no fui. Ahora te voy a castigar: te voy a quitar tu pollito, ¡ya no más pollito! Y tampoco vas más al parque por 15 días".