Perfumes BARATOS que amarás por su aroma, ¿lista pasa saber cuales son?

Perfumes que amarás por su aroma y bajo costo, ¿lista pasa saber cuales son? Foto: Panamá América.

Enamorarse de una fragancia única, es algo inevitable, pero, el costo de los perfumes no siempre nos permite darnos algunas lujosas adquisiciones, así que, te traemos ocho de ellos que podrás adquirir a bajo costo y que te durarán más de lo que crees, pese a que su empaque se vea pequeño, ¿estás listo para oler delicioso?

Perfume de frutas y flores si eres romantico

One Love for Her de Benetton, es un perfume que te hará recordar la dulzura que vive en ti, pues, está lleno de notas de mango y yuzu que, se combinan armoniosamente con las flores de magnolia y loto que, se mezclan con vainilla y almizcle. ¿Estás listo para derrochar amor?

El costo aproximado de este perfume es de $790.00

Perfume dulce y fresco

Si eres un fanático de Ariana Grande, su perfume Cloud, es una gran opción, pero no solo porque es una edición de esta famosa cantante, sino que, te dará el toque fresco que has estado buscando, y es que, combina, vainilla, crema batida, praliné, lavanda, crema de coco y pera, ¿ya imaginas como olerá?, fresco, dulce, y cremoso.

El costo aproximado de este perfume es de $750.00

Perfume para animar el día

La fragancia de Ágatha Ruiz de la Prada, SuperSmile, le pondrá a tu vida la energía que necesitas para reanimarse y ver todo positivamente, además, ¿y cómo es esto posible?, gracias a su combinación perfecta de cítricos, ámbar, frutas, jengibre, madera de cedro y bambú. ¿Listo para dar envidia?

El costo aproximado de este perfume es de $820.00

Perfume que seduce los sentidos

Blue Seduction, de Antonio Banderas, te invadirá de aromas florales que serán irresistibles para cuando tu objetivo sea la seducción, ¿te imaginas ir a tu primera cita con esta fragancia?, definitivamente algo que debes adquirir, y te costará menos de 850 pesos. Déjate seducir por el jazmín, peonía, almizcle, hojas de violeta, pachulí, rosa búlgara, pera y gardenia que componen sus notas.

El costo aproximado de este perfume es de $780.00

Perfume para refrescar cada paso de tu día

La primavera ha llegado, y con ella, algunas olas de calor, ¿te quieres refrescar?, unas gotitas de Thé Des Vignes, de Caudalie, lo harán posible, pues, mezcla perfectamente los aromas del azahar, neroli, almizcle blanco, jazmín y jengibre. ¡Llénate de frescura con esta poción armoniosa!

Perfume vegano para los más exigentes

Su combinación de vainilla y jazmín, dan al Vanillary, de Lush, las notas perfectas para oler riquisimo en el día a día,además, su toque dulce de caramelo tostado de la tonka, no solo te hará sentir romántico sino que captará alguno que otro curioso que quedará prendido de su aroma.

El costo aproximado de este perfume es de $840.00

Perfume floral para un toque romántico

La fragancia de Bath and Body Works, Rose Eau de Parfum, hará destacar tu lado romántico, pues, su deliciosa e intensa combinación de almizcle, agua de rosas y pétalos de jazmín, te hará sentir en un sueño, ¿te animas a adquirlo?, cuesta menos de 850 pesos.

El costo aproximado de este perfume es de $799.00

TE PUEDE INTERESAR: Tendencias 2020 en perfumes para mujer: El regalo perfecto para este 14 de febrero

Perfume que dura hasta la noche

Si adoras que los perfumes se queden contigo todo el día, la fragancia de Aéropostale, Endless Wonder, es elección perfecta, pues, en cada segundo que pases con él podrás deleitarte con su composición, pues, primero huele a granada y toronja, luego a peonía y pasión, y cuando estés finalizando tu día, oleras a almizcle, ámbar y maderas claras.

El costo aproximado de este perfume es de $690.00

Mujer disfruta del aroma de su perfume. Foto: Ideas Mercado Libre.

Con información de MSN.