Dicen que en una relación de pareja se requieren de grandes cosas como la comunicación, confianza, compromiso entre otras cosas, sin embargo en muchas ocasiones estas se suelen romper tras diversas acciones como la infidelidad. Cuando esta se lleva a cabo el proceso es muy fuerte, por ello aquí te diremos los puntos en contra y a favor de perdonar esta situación.

Puntos a favor de perdonar una infidelidad

Así es, lamentablemente la infidelidad es una realidad en las relaciones de pareja, esto por diversos motivos, por ello si estás pasando por una es importante conocer los puntos en contra y a favor de perdonar esta traición; hay que recordar que puede ser un proceso difícil puesto que la confianza se pierde.

Nuevos acuerdos

Esta situación aunque brinde un panorama muy doloroso, puede marcar un camino para establecer acuerdos y marcar límites con la pareja, al igual que encontrar nuevas formas de comunicación que sean más efectivas con las que los dos se sientan satisfechos.

Perdonar una infidelidad: Puntos en contra y a favor. (Foto cortesía Grulla psicología y nutrición)

Compromiso

Ante una infidelidad ambas partes tienen que estar comprometidas, particularmente la persona que fue infiel. Para esto se tiene que llevar a cabo un trabajo constante y por ende en equipo.

Puntos en contra de perdonar una infidelidad

Confianza

Como comentamos la confianza es un pilar muy importante en la relación, y ante una infidelidad es más complicado que esta regrese; el proceso para que se recupere puede ser muy tormentoso.

Sombra de la traición

El hecho de perdonar una infidelidad no quiere decir que no lo has olvidado por completo, esto porque tendrás presente que la persona que amas te hizo daño, por ende la sombra de la traición puede seguirte por un gran tiempo si esto no se trabaja a profundidad; es lidiar con el fantasma del engaño y esto podría cambiar de forma rotunda tu relación.