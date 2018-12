¿Perdonar una infidelidad? Estas son 3 razones por las que no deberías hacerlo

¿Alguna vez has perdonado una infidelidad? Si tu respuesta es sí, y las personas cercanas a ti se enteraron, probablemente te juzgaron.

En la sociedad moderna perdonar una infidelidad representa que pones a tu pareja por encima de ti, que no te quieres o no te respetas, sin embargo, esto no podría ser más incorrecto.

Si bien cada situación es diferente, de acuerdo a los psicólogos, que una mujer perdone una infidelidad significa que aún tiene esperanza en la relación y que ama a su pareja, sin embargo, existen 3 razones por las cuales no deberías de perdonarlo.

1. Te dice que sólo fue sexo

Los hombres suelen ser más territoriales que las mujeres, no soportan el hecho de que otro hombre hubiera estado con su mujer, sin embargo, por parte de las mujeres lo que no soportan es que su pareja se enamore de otra. No importa si sólo fue sexo, pero si se ha involucrado sentimentalmente con otra, eso las puede destrozar.

Razones para no perdonar una infidelidad.

Recuerda que una infidelidad en la que no hubo sentimientos de por medio sigue siendo tan importante como en la que sí, así que aunque te diga que sólo fue una noche, probablemente deberías de considerarlo 2 veces antes de ceder.





2. Te miente y no acepta que fue infiel

Por lo general, las mujeres prefieren saber la verdad, por más dolorosa que sea, a que les continúen mintiendo; en cambio los hombres, prefieren las mentiras, pues no son capaces de escuchar la verdad.

Es por esta razón que los hombres tienden a mentir cuando saben que van a hacer algo que le molesta a sus parejas, sin embargo, de acuerdo a especialistas, las mujeres son capaces de “sentir” cuando alguien les está mintiendo, así que lo mejor es decirlo todo, principalmente cuando se trata de un infidelidad, puesto que sólo de esta manera ellas serán capaces de perdonar.

Por el contrario, los hombres mientras más detalles conozcan, menos probable será que te perdone.

Razones para no perdonar una infidelidad.

3. Te culpas por la infidelidad de tu pareja

Las mujeres son más susceptibles a sentir culpa y tomar parte de la responsabilidad cuando su pareja les es infiel. Pensamientos como “¿Qué hice mal?” o “¿En qué fallé?”, son muy comunes, pero en realidad ninguna razón es suficiente para aceptar la culpa de algo que no has hecho, pues aunque las cosas estuvieran frías en tu relación, nada justifica sus actos.

Por el contrario, cuando las mujeres son infieles, los hombres no se consideran culpables en lo absoluto, de hecho en su mente no existe ninguna excusa válida para justificar la infidelidad.

Razones para no perdonar una infidelidad.

