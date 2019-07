Perder a tu mejor amigo o amiga duele tanto como perder al amor de tu vida|

Durante nuestra vida contamos con amistades que marcan definitivamente algo muy significativo, pero que por azares del destino tenemos que decir adiós y según algunos investigadores han revelado que perder su amistad puede doler tanto como dejar ir al gran amor de nuestra vida ya que significa una pérdida que muy pocos se atreven a superar.

Ese vacío frio y la punzada que sientes cuando amigo o amiga con quien compartías todo, comidas, salidas al cine, problemas personales, risas, llantos, peleas, se marcha, se evapora porque se ha enamorado o no te perdona porque alguna de las discusiones y lo hacen algo irreparable.

De esta manera puedes experimentar algunos malestares durante muchos días, semanas, meses, incluso años, pero estos la mayoría de las veces solo puedan ser curados por el tiempo, como el más grande de los amores o incluso nunca se olvide.

“Es otro duelo más en la vida de una persona y la pérdida irá en proporción a la tipología de la amistad o las experiencias compartidas”, asegura la psicóloga Rosa Sabaté.

La experta hace hincapié en el hecho de que la familia nos viene dada, mientras que las amistades “se escogen y se deshacen libremente”, por lo que no es lo mismo el significado de la amistad cuando tienes catorce años que con cuarenta.

Según un estudio de la Universidad Aalto de Finlandia y de la Universidad de Oxford en Inglaterra, el ritmo de crecimiento de las amistades tiene su punto álgido a los 25 años, edad en la que comienza a disminuir y te centras en cuidar a los que consideras más importantes.

El dolor de perder una amistad es proporcional a lo importante que fuese la relación perdida, en muchos casos no importa si la persona estuvo a nuestro lado desde la infancia o que fuera un algo reciente, es tan importante por lo que le dio a nuestra vida y que ahora que marca distancias duele.

Los expertos explican que, al perder tu soporte emocional, nos desvinculamos de alguien que nos ofrecía un tipo refuerzo, se va un espacio de complicidad, así como ese refugio donde relativizar penas y compartir alegrías.

