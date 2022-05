Peloton lanza su máquina de remo

El instructor de Peloton, Adrian Williams, se burló de la nueva máquina durante un discurso de apertura el viernes en el evento anual de miembros Homecoming de la compañía, y lo calificó como un "cambio de juego" para las rutinas de acondicionamiento físico de los usuarios.

Peloton no ha revelado el nombre de la nueva máquina y no ha dicho cuándo estará disponible, aparte de decir que "llegará pronto". No se sabe cuánto costará, pero las otras máquinas de ejercicios conectadas de Peloton, Bike, Bike Plus y Tread, oscilan entre $ 1,200 y $ 2,400.

"Peloton se complace en agregar este ejercicio de cuerpo completo a su poderoso arsenal de contenido", dijo Peloton en una publicación de blog.

La incursión de Peloton en el remo se rumorea desde 2020, cuando Bloomberg informó que Peloton estaba trabajando en una máquina de remo . 9to5Google informó en agosto pasado que Peloton podría estar construyendo una máquina de remo, luego de detectar lenguaje sobre el remo en una actualización de su aplicación para Android.

En febrero, The Financial Times informó que Peloton presentaría la máquina de remo en su evento Homecoming y que los empleados ya habían estado probando la máquina en casa. El FT informó en su momento que la máquina dará retroalimentación sobre el formulario del usuario y que los usuarios podrán tomar clases impartidas por instructores tanto en el estudio como en el agua.

El cofundador y director de productos de Peloton, Tom Cortese , le dijo a The Verge en una entrevista reciente que la máquina de remo "se siente como el secreto peor guardado de la Tierra".

El anuncio del producto se produce durante una semana difícil para Peloton: luego de un sombrío informe de ganancias del tercer trimestre el martes, las acciones de la compañía se desplomaron un 20% a un mínimo histórico. Una vez que un favorito de Wall Street, gracias en gran parte a que la pandemia mantuvo a todos en casa, y usando sus bicicletas, Peloton no ha podido encontrar su equilibrio ya que las restricciones de la pandemia han disminuido en gran medida.

Con su última máquina, el primer producto totalmente nuevo para Peloton desde 2018, cuando lanzó su caminadora conectada, Peloton está ingresando a un mercado en rápido crecimiento. Los analistas estiman que el mercado de las máquinas de remo podría llegar a $ 1.8 mil millones para 2031, gracias en gran parte a una gran cantidad de nuevas marcas de remo: Hydrow, que ofrece una máquina de remo conectada de $ 2,300 con un estilo similar a los productos de Peloton; Ergatta, que vende una máquina de remo conectada de $2,200 diseñada para verse bien en las salas de estar en lugar de en los gimnasios domésticos; y Cityrow, que vende una máquina de $2,200 y ofrece clases de estudio.

Esas empresas, junto con Peloton, competirán contra marcas veteranas como WaterRower y Concept2, así como contra equipos de remo vendidos por empresas de fitness como NordicTrack y Echelon.

