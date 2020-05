Peinados salvadidas; se hacen en minutos y solo necesitas un pasador

Prueba estos peinados increíbles que te salvarán de los apuros, solo necesitas un pasador. Foto: www.estarguapas.com

Si estás en apuros y no tienes más que un pasador a la mano, te decimos algunos peinados que serán tu salvavidas en momentos en los que no encuentras ni el peine, y es que no sólo son súper prácticos, sino que solo necesitarás tu cabello y una horquilla; se ven increíbles y te lleva tan solo unos minutos hacerlos, ¡atrévete a estrenar look!

Coleta baja con solo un pasador

Coleta baja con solo un pasador. Foto: www.vanitatis.elconfidencial.com.

Realizar este peinado es más sencillo de lo que crees, solo debes recoger tu melena al nivel de la nuca, luego dejar un mechón de cabello suelto más o menos del grosor de tu dedo meñique, nunca más que eso, luego con este rodearás la coleta hasta sujetarla por completo, luego con el pasador atraviesa el mechón y listo tendrás un look espectacular. Evitar hacerla alta pues el pasador no podría soportar el peso del pelo y se caería.

Usa un pasador para hacer un moño alto

Usa un pasador para hacer un moño alto. Foto: www.vanitatis.elconfidencial.com.

Cepilla tu muy bien tu cabello y crea con él un moño en la parte más alta de tu cabeza, harás uno con efecto deshecho, es decir, colocarás varios mechones de cabello sobrepuesto, para que el pasador pueda sujetarlos mejor y ¡listo!, puede que al principio te cueste trabajo hacerlo, pero recuerda que si practicas pronto serás una experta en este peinado y te verás ¡maravillosa!

Peinado para un look muy retro

Peinado para un look muy retro. Foto: www.vanitatis.elconfidencial.com.

Cepilla tu cabello y haz una raya del lado que más te guste de tu rostro, luego sujeta esa parte con un pasador, este sería la ocasión ideal para que presumas alguno de tus pasadores más bonitos, o si quieres tener un look mucho más elaborada, con ayuda de unas tenazas crea unas ondas donde colocarás el accesorio.

Si estás insegura sobre la altura en la que debes colocar el pasador, un truco es colocarla justo donde termina tu ceja, con ello podrás fijarlo muy bien y el lado opuesto de la cara estará completamente libre del cabello.

Crea un twist con tu pasador

Crea un twist con tu pasador. Foto: www.vanitatis.elconfidencial.com.

Hay una gran variedad de opciones con este tipo de peinado, así que abajo te brindamos un video tutorial donde encontrarás algunas de estas alternativas que son súper fáciles de hacer, en general este tipo de looks se basan en tomar un mechón de cabello, retorcerlo y sujetarlo con un pasador, es muy útil cuando quieres que tu fleco no esté todo el tiempo sobre tu cara, y se ve muy bien, incluso pareciera que está trenzado, ¡atrévete a intentarlos!

Semirecogidos con pasador

Semirecogidos con pasador. Foto: www.vanitatis.elconfidencial.com.

Este peinado es muy práctico, solo tienes que recoger tu pelo en media coleta, luego usar tu cabello cómo si fuera la liga y sujetarlo con el pasador, procura entrelazar muy bien los mechones de cabello y clavar el accesorio para que no se deshaga, nadie podrá descifrar que has usado para hacerlo, más aún si la horquilla es del mismo tono de tu melena.

Con información de www.vanitatis.elconfidencial.com.