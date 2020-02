Peinados que te serán de gran ayuda en tu día a día. (Foto cortesía Nueva Mujer)

A veces solemos pensar que el hecho de peinarnos tiene que ser una actividad aburrida o que nos genera mucho desperdicio de tiempo, sin embargo esto no debe ser así puesto que hay peinados muy sencillos y rápidos que te facilitarán tu día a día, por ello aquí te mostraremos dos peinados para que esta tarea ya no la padezcas; así que comencemos, lo mejor de todo es que en cuestión de minutos lo lograrás.

Coleta baja

Así es, este es un peinado que te encantará, y más si tu cabello es ondulado, puesto que podrás dejar caer unos cuantos cabellos a los lados de tu frente con los que lucirás estupenda.

Para lograrlo, solamente necesitas agarrar todo tu cabello (excepto el que dejarás en tu cara), y amarrar con una liga, si deseas que esta no se vea, con un mechón de pelo la puedes ocultar; si se te dificulta saber cómo lo debes agarrar para hacer la coleta y que quede baja, puedes posicionar tus manos a la altura de los hombros y de ahí comenzar a jalar tu cabello par atrás.

Half up bun

Seguramente has visto este peinado y no has sabido cómo hacerlo o pensaste que era muy difícil hacerlo y por ende ya no lo peinaste de estas forma, sin embargo este no tiene ningún grado de dificultad, puesto que solamente necesitas hacer la famosa raya en medio y de cada lado tomar un poco de cabello sin perder la línea que divide ambas partes.

Posteriormente, y ya que tengas los mechones, los vas a llevar hacia atrás para que con esos formes un chongo, solamente retuerce ambos mechones para que salga el moño y sujeta con una goma o unas horquillas, y listo, seguramente no te llevará ni cinco minutos.

