Peinados que te ayudarán a disimular los mejillas para crear un look perfecto

Mujer luce peinado con chongo alto, un look perfecto disimular las mejillas. Foto: allthingshair.com

Si lo único que necesitas para tener un look perfecto es tener menos marcadas las mejillas, no te preocupes, traemos la solución que necesitas, así que, toma cepillo, ligas y pasadores porque la respuesta está en estos peinados que te presentamos, ¿estas preparada para realzar tu belleza?

Peinado con trenza de lado

No importa qué tipo de trenzado uses en tu cabello, puede ser la forma tradicional o incluso algo más complejo como una trenza de espiga o francesa, lo único importante es que la coloques del lado que sientas que te favorece más, pues, al ser un peinado vertical te ayudará a disimular esa zona de la cara que no siempre nos gusta.

Mujer luce peinado con trenza de lado. Foto: guatevision.com

Peinado con cola de caballo o ponytail

Agrega un poco de volumen o crepé en este peinado, para darle estilizar tu cara e incluso ganar un poco de altura visual, pues, hará que tus pómulos se vean más delgados, ¿ya has intentado este look?

Mujer luce peinado con cola de caballo. Foto: guatevision.com

Cabello suelto, pero de lado

Para lucir tu melena libre y conseguir el efecto que deseas, solo necesitas peinarla con una raya de lado, procura que esté en capas, esto ayudará a que tu cara se vea delgada y equilibrará tus facciones, puedes alaciar o realizar algunas ondas, ¡te quedará genial!

Mujer luce peinado con cabello suelto. Foto: guatevision.com

Peinado de media cola

Despeja tu mente llevando tu cabello hacia atrás y con una liga sostenlo, la mitad quedará suelto y la parte recogida le podrás dar volumen al nivel de la coronilla, esto hará que tu cara tenga más luz y se verá más estilizada, sobre todo tus mejillas se verán más delgadas.

Mujer luce peinado de media cola. Foto: guatevision.com

Look con ondas suaves

Este peinado te será muy útil al momento de disimular los pómulos, el consejo más importante es que realices las ondas justo al nivel de la barbilla hasta la punta del cabello, pues, con ello conseguirás dar forma triangular a tu cara y se verá más alargada.

Mujer luce peinado con ondas suaves. Foto: guatevision.com

Recogidos con altura

Crea un look desenfadado con un recogido súper alto que, esto te ayudará a ganar altura visual, hará ver tu cara estilizada, ¡tienes que intentarlo!

Mujer luce peinado con recogido alto. Foto: guatevision.com

Flequillo de lado

Este será un arma esencial para poder lograr tu objetivo, siempre y cuando lo lleves de lado y degrafilado, de lo contrario tendrás un efecto contraproducente.

Mujer luce look con flequillo. Foto: guatevision.com

Con información de Guatevision.