Peinados que serán tendencia para este otoño e invierno 2022

Mira cuáles 5 peinados son la tendencia para este otoño e invierno 2022

Las pasarelas de esta temporada de otoño e invierno del 2022 vimos algunos de los peinados más icónicos de la temporada, como trenzas, efecto mojado, coletas bajas y accesorios que pueden hacer de cualquier look algo imperdible.

Aunque la tendencia para este año eran los cabellos largos saludables, con estilizado mínimo y muy cómodas, ahora puedes despedirte de esas herramientas y saludar a estos nuevos peinados.

Desde La Verdad Noticias, te vamos a ir diciendo cómo imprimir ese toque que hará que tu cabello no pase desapercibido y que hará la diferencia en esta temporada de otoño e invierno.

¿Qué peinados fueron tendencia en la primavera 2022?

Los peinados de la tendencia otoño e invierno del 2022 cambian el lacio largo por otro tipo de peinados

Durante la primavera de este año 2022, el estilo fue muy diferente con respecto a lo que se verá al final del año, porque las cabelleras lacias y perfectas al estilo de los 2000 fueron el estilo en tendencia.

Se lucían completamente sueltas y con partidura desde el centro, coletas altas y vajas o semirrecogido con un estilo de diadema.

Acompañaba perfectamente a las personas con rostro redondeado, de corazón u ovaladas, pero esa tendencia ya cambió en el otoño o invierno de este año.

¿Cuáles son los peinados que reinan este Otoño e Invierno 2022?

El peinado Pixie con Volumen es ideal si lo que quieres es verte estilizada, pero moderna

Pixie con volumen

Dentro de esta lista de peinados en tendencia para lucir el cabello corto, el Pixie volvió para esta temporada por ser fácil y sencillo de peinar, y en esta ocasión añade un poco de volumen, como se vio en la pasarela de Saint Laurent, en la que se subió el flequillo para lograr un look moderno, clásico y elegante sin mucho esfuerzo como si se tratara de la actriz Audrey Hepburn.

Este peinado permitirá que tu cabello tenga más volumen sin importar su largo

Puntas asimétricas

Ahora puedes elegir por tomar la textura natural de tu cabello y resaltarlo sin importar lo largo que sea, pidiendo un corte de puntas asimétricas para darle mayor volumen y así usar menos calor para estilizarlo, lo increíble de este look es que puedes darle forma con solo una secadora con difusor o cremas.

TE PUEDE INTERESAR: Peinados para lucir tus rizos en un corte bob

El efecto mojado logra hacer que tu cabello se vea increíble solamente con mousse y spray

Efecto mojado

Este peinado es un clásico, además de ser una tendencia que no se irá a ningún lado, y para lograrlo no es complicado, solo necesitas usar un mousse de fijación flexible, spray o cera, además de que es un peinado ideal para quienes no tienen mucho tiempo y aún así quieren lucir hermosas y en tendencia, y lo mejor es que tampoco importa la textura

Deja las coletas altas de lado, y este invierno corona las coletas de tu cabello con accesorios o con planchado

Coletas bajas

Hay peinados lentos y peinados rápidos, pero entre ellos, las coletas altas ya no forman parte de las tendencias para esta temporada, pero ahora vemos coletas bajas con accesorios como moños, pasadores o pañuelos que avivan el estilo de tu cabello, por lo que ahora recomendamos que coloques todo tu pelo hacia atrás y en la coleta elijas si quieres volumen o planchado perfecto.

Las trenzas por su versatilidad le dan elegancia y estilo a cualquier peinado

Trenzas

Este es sin duda de los estilos favoritos porque permiten miles de ideas originales y peinados, por lo que las marcas como Dior, Isabel Marant, Givenchy y Michael Kors añadieron este peinado y lo convirtieron en el centro de las pasarelas, y recuerda que las trenzas son tus mejores aliadas porque siempre se notará que te esforzaste, te verás bien peinada y lucirán al máximo.

Ahora ya conoces todas las tendencias en peinados que estarán reinando en este otoño e invierno del año 2022 y podrás lucir guapísima en cualquier evento que se te cruce.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!