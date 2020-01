Peinados que puedes hacer en menos de 10 minutos ¡Increíble!

Este mundo se divide entre las mujeres que se tardan una o dos horas en arreglarse por las mañanas y aquellas que no están dispuestas a sacrificar ni un minuto de sueño, y sin importar si eres de unas o de otras, estamos seguras de que estos peinados que puedes hacer en menos de 10 minutos te sacarán de cualquier apuro.

¡Qué las prisas ya no sean excusa para no lucir increíble! Estos peinados son facilísimos y te ayudarán a lucir arreglada sin mucho esfuerzo, ¿quieres saber cómo lograrlo? A continuación te decimos.

Ponytail o Coleta alta

Este peinado es el signo característico de Ariana Grande y no nos puedes decir que no luce increíble. Lo mejor de todo es que no requiere de gran esfuerzo y sí te ayuda a proyectar una imagen pulcra, arreglada y sofisticada. Sin importar si te has quedado sin tiempo o quieres destacar, una ponytail o coleta alta es ideal.

French twist

A todas nos fascinan las ondas relajadas, especialmente porque no requieren de gran esfuerzo y lucen genial. Para recrearlas, el método más sencillo es dividir el cabello en unas cuantas secciones, retorcerlo y pasarle la plancha. ¡Estarás lista en cuestión de minutos!

Low bun

Este peinado se lo hemos visto a Kendall Jenner y a Hailey Bieber principalmente. Ambas han sabido lucir muy bien con este recogido flat que se logra en menos de 10 minutos. Para hacerlo sólo divide tu cabello a la mitad (luce más fresco y renovado que poner todo el cabello hacia atrás), haz una coleta baja y termina con un bun.

Trenza francesa

Probablemente el peinado más relajado de todos, no porque sea necesariamente más fácil, sino porque luce menos formal, es la trenza francesa. Para lograrla, sólo necesitas acomodar tu cabello del lado que más te agrade, dividir tu cabello en tres secciones e ir intercalando hasta formar la trenza.

