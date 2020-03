Peinados perfectos para ocultar las canas; ¡renueva tu look en minutos! Foto: Upsocl.

Si la cuarentena por el coronavirus te ha apartado de tu estilista favorita y comienzas a ver las canas en tu melena, o tal vez no has tiempo para darte una manita de gato en tu tinte, traemos la solución para ti, ¿qué necesitas?, solo tu cabello y algunos artilugios de belleza, pues, te presentamos algunos peinados que harán que tus canas pasen desapercibidas. ¡Saca provecho a estos looks!

Peinate con una coleta baja

Este look te hará ver elegante y a la moda, además, te ayudará a disimular las canas que se encuentran en la parte baja de la cabeza, eso sí, sin partidura, pues, se te podrían ver las raíces de inmediato.

Look con cabello mojado

Simular que tu cabello está mojado, podría ayudarte mucho a esconder las canas, solo necesitas tomar mucho gel y peinar tu cabello así atrás, te verás fresca y con canas ocultas.

Este accesorio te salvará de las canas

Las bandas para el cabello son muy útiles cuando hablamos de ocultar algo que no queremos que se vea en nuestro cabello, así que, usarlas para disimular las canas es una situación perfecta, ¿ya lo has intentado?

Peinados con trenzas para disimular las canas

Las trenzas voluminosas harán que tus canas se pierdas entre el tejido de sus gajos de cabello, y si quiera, darte un look muy moderno, puedes incluir una pañoleta o listón, lucirás jovial y tus destellos grises están bien ocultos.

Momento de sacar los pañuelos

Siéntete como en los años 50’s con este look, te hará ver sofisticada en pocos minutos, moderna y hasta elegante, claro, además, dejará a tus canas muy bien escondidas, así que, anímate a lucir un hermoso pañuelo en la cabeza.

Con información de Soy Carmín.